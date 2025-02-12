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Posted 12 февраля, 11:12

Published 12 февраля, 11:12

Modified 12 февраля, 11:14

Updated 12 февраля, 11:14

В Омске состоится Сибирский слет химиков при участии ГК «Титан»

В Омске состоится Сибирский слет химиков при участии ГК «Титан»

12 февраля 2025, 11:12
Фото: Пресс-служба ГК «Титан».
С 24 по 26 марта в Омске состоится Сибирский слет химиков (16+), организованный правительством региона при участии ГК «Титан», Российского союза химиков и общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

На мероприятии соберутся известные специалисты химической отрасли, молодые сотрудники и представители государственных структур. Главным событием слета станет V Международная научно-практическая конференция, посвящённая развитию технологических проектов в химической промышленности. В программе запланированы сессии, деловые переговоры и экскурсии по промышленным предприятиям. Об этом пишет gorod55.ru.

В ходе обсуждений участники сосредоточатся на ключевых темах химпрома, включая инновации, реализацию национальных проектов, вопросы импортозамещения в отрасли и интеграцию химических компаний в экономику российских регионов.

Член координационного совета и председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский рассказал о темах предстоящего слета.

Он подчеркнул, что в текущих условиях глобальной экономики технологический суверенитет становится одним из краеугольных факторов обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Химическая отрасль, по его словам, играет основополагающую роль для множества отраслей, включая фармацевтику, сельское хозяйство, энергетику и производство товаров народного потребления. Сутягинский выразил надежду, что это мероприятие станет значимой платформой для обмена опытом и налаживания деловых связей. Особенно важным аспектом встречи будут примеры кадровой подготовки специалистов, добавил он.

#Общество
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