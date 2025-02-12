В Омске состоится Сибирский слет химиков при участии ГК «Титан»

Он подчеркнул, что в текущих условиях глобальной экономики технологический суверенитет становится одним из краеугольных факторов обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Химическая отрасль, по его словам, играет основополагающую роль для множества отраслей, включая фармацевтику, сельское хозяйство, энергетику и производство товаров народного потребления. Сутягинский выразил надежду, что это мероприятие станет значимой платформой для обмена опытом и налаживания деловых связей. Особенно важным аспектом встречи будут примеры кадровой подготовки специалистов, добавил он.