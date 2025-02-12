В Омске состоится Сибирский слет химиков при участии ГК «Титан»

Posted 12 февраля, 11:12
Published 12 февраля, 11:12
Modified 12 февраля, 11:14
Updated 12 февраля, 11:14
На мероприятии соберутся известные специалисты химической отрасли, молодые сотрудники и представители государственных структур. Главным событием слета станет V Международная научно-практическая конференция, посвящённая развитию технологических проектов в химической промышленности. В программе запланированы сессии, деловые переговоры и экскурсии по промышленным предприятиям. Об этом пишет gorod55.ru.
В ходе обсуждений участники сосредоточатся на ключевых темах химпрома, включая инновации, реализацию национальных проектов, вопросы импортозамещения в отрасли и интеграцию химических компаний в экономику российских регионов.
Член координационного совета и председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков и председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский рассказал о темах предстоящего слета.
Он подчеркнул, что в текущих условиях глобальной экономики технологический суверенитет становится одним из краеугольных факторов обеспечения безопасности и устойчивого развития страны. Химическая отрасль, по его словам, играет основополагающую роль для множества отраслей, включая фармацевтику, сельское хозяйство, энергетику и производство товаров народного потребления. Сутягинский выразил надежду, что это мероприятие станет значимой платформой для обмена опытом и налаживания деловых связей. Особенно важным аспектом встречи будут примеры кадровой подготовки специалистов, добавил он.