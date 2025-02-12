В мэрии Тобольского района прошли обыски

Ранее жители Заболотья опубликовали петицию с требованием отправить в отставку главу Тобольского района Леонида Митрюшкина, которого обвинили в халатности. С их слов уже длительное время ряд деревень в Заболотье оставались без продуктов первой необходимости и лекарственных средств.