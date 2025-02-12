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Posted 12 февраля, 02:08

Published 12 февраля, 02:08

Modified 12 февраля, 02:13

Updated 12 февраля, 02:13

В мэрии Тобольского района прошли обыски

В мэрии Тобольского района прошли обыски

12 февраля 2025, 02:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Тобольский район
Тобольские депутаты поспособствовали проведению проверок в администрации Тобольского района. К причинам относят давний конфликт между мэрией и чиновниками.

Тюменские силовики заинтересовались мэрией Тобольского района, в ней были проведены обыски. Проверку проводит СК СУ по Тюменской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки», информацию подтвердили в администрации.

К инициированию обысков поспособствовало состояние зимних дорог в труднодоступных населенных пунктах Тобольского района, в частности зимник до Заболотья. Аномально теплая зима в регионе послужила плохому промерзанию зимников, из-за этого продукты, предметы первой необходимости и топливо приходилось доставлять с помощью высокопроходимой техники.

Причастными к проведению проверок является семья депутатов Лайктакмакского поселения Ильяса и Рината Урамаевых.

«Урамаевы спровоцировали проверку (отправляя в различные ведомства до 70 жалоб ежемесячно), чтобы забрать себе госконтракты на поставки продуктов, товаров первой необходимости и обеспечение транспортом жителей Заболотья», — сообщает телеграм-канал.

Со слов «ПиГ», конфликт между депутатами и администрацией длится порядка пят лет.

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Ранее жители Заболотья опубликовали петицию с требованием отправить в отставку главу Тобольского района Леонида Митрюшкина, которого обвинили в халатности. С их слов уже длительное время ряд деревень в Заболотье оставались без продуктов первой необходимости и лекарственных средств.

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