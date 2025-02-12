Тюменские бизнесмены стали избавляться от торговых центров

Posted 12 февраля, 02:40
Published 12 февраля, 02:40
Modified 12 февраля, 06:06
Updated 12 февраля, 06:06
С начала 2025 года в Тюменской области на продажу выставлено около 20 торговых центров, что в четыре раза больше, чем в начале 2024 года.
Как сообщил Антон Лескин, руководитель департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости «Этажей», помимо торговых центров, продают торгово-офисные помещения. Еще в 2024 году количество подобных предложений не превышало пяти позиций.
Со слов Лескина, большинство объектов предлагаются открыто, информация о них размещена на популярных площадках по продажам услуг и товаров. Владельцы в описании указывают площадь, параметры с указанием цены, за объекты предприниматели просят от 150 до 800 млн рублей.
Есть несколько предложений закрытого типа, которые не опубликованы в общем доступе, их стоимость варьируется в пределах 1-1,2 млрд рублей, пишет РБК Тюмень.
К концу текущего года в Тюмени будет завершено строительство распределительного центра сети магазинов «Монетка». Объект расположен на Велижанском тракте, его площадь составляет более 19 тысяч квадратных метров.