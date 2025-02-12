Только ноги ломать: в Ялуторовске жалуются на опасные тротуары и бездействие властей

Posted 12 февраля, 06:55
Published 12 февраля, 06:55
Modified 12 февраля, 06:57
Updated 12 февраля, 06:57
В самом центре города Ялуторовск тротуары оказались в плачевном состоянии. На солнечной стороне улицы Ленина пешеходные зоны покрыты слоем льда. В некоторых местах виден асфальт — владельцы магазинов позаботились о том, чтобы покупатели не разбили носы рядом с их дверьми. Остальная поверхность тротуара похожа на ледяной каток. На теневой стороне улицы Ленина дорожники посыпали утоптанный снег реагентами, и получилась каша. Чтобы пройти по такому тротуару, требуется немалая сноровка: ноги скользят в мокром рыхлом месиве.
Местная жительница Дарья прислала в редакцию «Нашего города» видео, сделанное на перекрестке улиц Ленина и Свердлова. В кадре видно, что тротуар покрыт слоем льда, на которым нет следов обработки против гололеда: ни посыпки, ни следов простого инструмента. Женщина рассказала, что упала, пока шла по такому тротуару от остановки до пешеходного перехода, а это несколько десятков метров.
«Очень боюсь падений из-за гололеда, поэтому стараюсь за что-то держаться. Здесь вот за перила крылечек у магазинов держалась. Но они-то не везде — поскользнулась и упала. Хорошо, что только коленку отбила, но не сломала ничего», — рассказала Дарья.
Она призналась, что старается ходить по другой стороне улицы, если есть возможность. Там снег на тротуаре тоже не чистят, но он не так часто подтаивает на солнце. Поэтому ходить там немного безопаснее.
«Но автобус-то привозит людей на эту остановку, так или иначе, приходится идти по льду. Ладно я, а пожилые люди? Страшно там ходить, страшно», — добавила Дарья.
Вопросами очистки тротуаров от снега и наледи занимается МКУ «Стройзаказчик». Это учреждение собирает заявки и жалобы от граждан и предает подрядчику. Они же должны штрафовать за ненадлежащее выполнение работ, которые оплачивает город. В администрации Ялуторовска «Нашему Городу» сообщили, что фактической уборкой снега и льда в центре города занимается местное ДРСУ.
В день публикации ролика в соцсети нам не удалось застать ни директора, ни инженера МКУ «Стройзаказчик». Но, оказалось, проблему и реакцию на нее ялуторовчан в учреждении заметили. Инженер Игорь Воронин заверил, что следит за ситуацией и ведет визуальный контроль состояния тротуаров и дорог в черте города. Правда, на своей должности в МКУ «Стройзаказчик» он работает только третий день.
«Это, вообще, не моя сфера. Я шел сюда дороги ремонтировать, а приходится чистить тротуары. Я проехал по городу, визуально проверил, видно, что тротуары чистят. А лед на тротуарах потому, что приближается весна. Снеговая обочина днем тает, вода остается на тротуарах, потому что ей некуда уходить, и замерзает», — пояснил Игорь Викторович «Нашему Городу».
По его словам, акт о состоянии тротуаров составлен и передал подрядчику, который должен в проблемных местах рассыпать реагенты. Позже подтаявший лед и снег можно легко убрать лопатами. По словам Воронина, рабочие уже должны были выйти на улицы. Он планирует до конца дня проконтролировать выполнение работ. При передаче дел ему обещали, что подрядчик своевременно выполняет заявки на очистку тротуаров.
Нашему корреспонденту удалось снять на видео процесс дорожных работ на улице Ленина в Ялуторовске, правда, на другом участке. В кадре видно, что рабочие лопатами разбрасывают реагенты по обледенелому тротуару. Другая группа рабочих вручную дробила лед на входе на территорию торгового комплекса «Гулливер».
Пенсионер Аркадий из Ялуторовска почти месяц пролежал в больнице с переломом бедра. Сначала его собирались держать дольше, но мест для новых пациентов не хватало, поэтому мужчину выписали из травматологического отделения. Поскольку ему долгое время пришлось лежать почти неподвижно, дома пришлось заново учиться ходить. А до этого некоторое время — и умываться, и есть в постели. С трудом и очень медленно получалось дойти до туалета. О его состоянии нам рассказала дочь мужчины, попросившая не называть ее имени.
«Отец упал на улице. Мы не сразу узнали, он не берет с собой телефон, нам позвонили уже из больницы. Спасибо добрым людям, кто вызвал ему скорую. Он, вообще, очень самостоятельный, подвижный всегда был, а теперь стал бояться выходить на улицу. Еще до этого далеко, конечно, но я вижу, что эта травма на него сильно повлияла в его возрасте», — рассказала женщина.
В травматологии местной больницы нам подтвердили, что в последние недели поступает много пациентов с травмами. В отделении почти нет свободных мест. Связано ли это с состоянием тротуаров в городе, в отделении не уточнили.
Жители разных городов области, включая столицу региона, жалуются на качество уборки снега на дорогах и тротуарах. Ситуацию усугубляют температурные качели, когда подтаявший снег за ночь замерзает и превращается в опасный гололед. Читатели «Нашего Города» прислали фотографии самых проблемных места в городе. Почти все они — следствия типичной недобросовестной уборки: тротуары, дороги во дворах, придомовые территории.
Жители поселка Богандинский отчаялись добиться реакции от местных властей и пожаловались в Следственный комитет. Они рассказали, что тротуары так завалило снегом, что и взрослым, и детям приходится идти по дороге, а это опасно для жизни. Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал проверить ситуацию с уборкой снега.