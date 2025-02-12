Только ноги ломать: в Ялуторовске жалуются на опасные тротуары и бездействие властей

Пенсионер Аркадий из Ялуторовска почти месяц пролежал в больнице с переломом бедра. Сначала его собирались держать дольше, но мест для новых пациентов не хватало, поэтому мужчину выписали из травматологического отделения. Поскольку ему долгое время пришлось лежать почти неподвижно, дома пришлось заново учиться ходить. А до этого некоторое время — и умываться, и есть в постели. С трудом и очень медленно получалось дойти до туалета. О его состоянии нам рассказала дочь мужчины, попросившая не называть ее имени.