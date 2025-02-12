Свадьбы на поток: в Тюмени накрыли искавшую фиктивных жен для мигрантов ОПГ

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы шестеро тюменцев сговорились заработать на легализации незаконных мигрантов. Участники ОПГ искали одиноких женщин и платили им за штамп в паспорте. Фиктивные браки регистрировали в местных ЗАГСах, и продавали документы иностранцам. Так мигранты в упрощенном порядке получали разрешение на временное проживание в России.