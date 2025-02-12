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Posted 12 февраля, 12:26

Published 12 февраля, 12:26

Modified 12 февраля, 13:01

Updated 12 февраля, 13:01

В Тюмени ОПГ готовила фиктивные браки для мигрантов

Свадьбы на поток: в Тюмени накрыли искавшую фиктивных жен для мигрантов ОПГ

12 февраля 2025, 12:26
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени ОПГ готовила фиктивные браки для мигрантов

Сюжет
Суд
В центре Тюмени действовала банда, помогавшая мигрантам остаться в России. Иностранцам предлагали фиктивные браки с россиянками. Жен находили среди тюменок.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы шестеро тюменцев сговорились заработать на легализации незаконных мигрантов. Участники ОПГ искали одиноких женщин и платили им за штамп в паспорте. Фиктивные браки регистрировали в местных ЗАГСах, и продавали документы иностранцам. Так мигранты в упрощенном порядке получали разрешение на временное проживание в России.

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Подозреваемый брали с иностранцев от 35 до 100 тыс. рублей за каждый брак, из них оставляли себе треть: 10-30 тыс. рублей.

«В результате 22 иностранных гражданина незаконно получили право пребывания на территории РФ. В зависимости от роли и степени участия участники ОПГ обвиняются в организации незаконной миграции и пособничестве», — рассказали в областной прокуратуре.

Расследование закончено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения. Организатор ОПГ уже находится под судом, а еще двое членов банды избежали суда — дела прекращены в связи с их смертью.

Из Тюменской области за 2024 год выдворили более 1,6 тыс. мигрантов. Еще около 2,5 тыс. иностранцев запретили въезд на территорию РФ. Это на 33,7% больше, чем годом ранее.

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#Марина Коржина#Происшествия#Тюмень#Уголовное дело#Суд#Прокуратура#Незаконная миграция
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