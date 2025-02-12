Свадьбы на поток: в Тюмени накрыли искавшую фиктивных жен для мигрантов ОПГ

Posted 12 февраля, 12:26
Published 12 февраля, 12:26
Modified 12 февраля, 13:01
Updated 12 февраля, 13:01
По версии следствия, с 2016 по 2020 годы шестеро тюменцев сговорились заработать на легализации незаконных мигрантов. Участники ОПГ искали одиноких женщин и платили им за штамп в паспорте. Фиктивные браки регистрировали в местных ЗАГСах, и продавали документы иностранцам. Так мигранты в упрощенном порядке получали разрешение на временное проживание в России.
Подозреваемый брали с иностранцев от 35 до 100 тыс. рублей за каждый брак, из них оставляли себе треть: 10-30 тыс. рублей.
«В результате 22 иностранных гражданина незаконно получили право пребывания на территории РФ. В зависимости от роли и степени участия участники ОПГ обвиняются в организации незаконной миграции и пособничестве», — рассказали в областной прокуратуре.
Расследование закончено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения. Организатор ОПГ уже находится под судом, а еще двое членов банды избежали суда — дела прекращены в связи с их смертью.
Из Тюменской области за 2024 год выдворили более 1,6 тыс. мигрантов. Еще около 2,5 тыс. иностранцев запретили въезд на территорию РФ. Это на 33,7% больше, чем годом ранее.