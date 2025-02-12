Сотни тюменцев уволят, кабинеты чиновников обыскали, а британцы обсмеяли сибиряков

Posted 12 февраля, 13:31
Published 12 февраля, 13:31
Modified 12 февраля, 13:33
Updated 12 февраля, 13:33
С 1 марта 30 организаций в Тюменской области уменьшат штат, о чем сообщили в областной департамент труда и занятости населения. Сокращения пройдут в компаниях, работающих в сфере подбора персонала, кондиционирования воздуха, энергетики и управления холдинг-компаниями. Под увольнение попадет 381 специалист.
В этом году сокращений меньше, чем в начале 2024 года: 47 и 150 человек соответственно. Всем, кто лишится работы, подскажут, какие документы и выплаты они должны получить, а также помогут найти новое место работы.
Силовики пришли с обысками в администрацию Тобольского района. Тобольские депутаты поспособствовали проведению проверок на фоне давнего конфликта между ветвями власти. Жители Заболотья обвинили в халатности и потребовали уволить главу Тобольского района Леонида Митрюшкина.
По данным источников, депутаты Лайктакмакского поселения Ильяс и Ринат Урамаевых и их родственники отправили в различные ведомства около 70 жалоб, чтобы спровоцировать проверку чиновников. Камнем преткновения стали госконтракты на поставки продуктов, товаров первой необходимости и обеспечение транспортом жителей Заболотья.
Проверку работы администрации проводят сотрудники Следственного комитета в связи с жалобами местных жителей на бездействие властей в части устройства зимних дорог.
ОПГ предлагала иностранцам вступить в фиктивные браки с тюменками за деньги. Женщины за штамп в паспорте получали вознаграждение, а мигранты — основания, чтобы по упрощенной схеме получить разрешение на временное проживание в России.
С 2016 по 2020 годы ОПГ легализовала 22 иностранцев. Подозреваемые платили от 35 до 100 тыс. рублей за брак. Уголовное дело в отношении шести человек передали в суд для вынесения приговора. Еще двое избежали ответственности в связи со смертью. Дело организатора ОПГ рассматривают отдельно.
Магма поднялась к самой поверхности Земли в районе Сибири и вызвала аномальное потепление. Мантийный плюм поднимается столбом и плавит земную кору. А это уже грозит взрывом и гибелью людей не только в Сибири.
Подъём магмы из недр Земли влияет на прогрев нижних слоёв атмосферы, океана и ледников. Но с Сибири температура растёт в 2-3 раза быстрее, чем в других частях планеты. Американский ученый Чолакян спрогнозировал взрыв, который приведет к мировой катастрофе, в 2036 году.
Эту теорию оспорили ученые из Томска и Токио. Они подтвердили потепление климата в Сибири, но против плюма говорит повышенная влажность в регионе.
Видео с тюменскими зимними газонокосильщиками разлетелось по интернету и достигло Великобритании. Местная Daily Mail показала ролик своим читателям и вместе с ними повеселилась за счет тюменцев. В кадре мужчины с электрическими триммерами ходят по плотному февральскому снегу и косят траву. Видео снято на улице Мелиораторов в Тюмени. Когда оно распространилось в российском сегменте интернета, местные власти объяснили, что скос сухой травы проводят в рамках противопожарных мероприятий — чтобы предупредить появление ландшафтных пожаров.