Сотни тюменцев уволят, кабинеты чиновников обыскали, а британцы обсмеяли сибиряков

Видео с тюменскими зимними газонокосильщиками разлетелось по интернету и достигло Великобритании. Местная Daily Mail показала ролик своим читателям и вместе с ними повеселилась за счет тюменцев. В кадре мужчины с электрическими триммерами ходят по плотному февральскому снегу и косят траву. Видео снято на улице Мелиораторов в Тюмени. Когда оно распространилось в российском сегменте интернета, местные власти объяснили, что скос сухой травы проводят в рамках противопожарных мероприятий — чтобы предупредить появление ландшафтных пожаров.