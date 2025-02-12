Секреты хорошего урожая: когда в Тюменской области высаживать рассаду в грунт в 2025

Posted 12 февраля, 10:11
Published 12 февраля, 10:11
Modified 12 февраля, 10:13
Updated 12 февраля, 10:13
Эксперты и агрономы предлагают разные способы подготовки и высадки рассады, но мы собрали рекомендации и способы, с которыми справятся даже неопытные огородники. Работа над будущим урожаем начинается уже в феврале, когда на огородах еще лежит снег. Когда и как подготовить рассаду перца, помидоров, огурцов, капусты, баклажанов и других растений — в нашем материале. Секретами успешного урожая с изданием Nashgorod.ru поделилась садовод со стажем из Тюмени — Алевтина Павлова.
Эксперты Россельхозцентра рекомендуют начинать посев семян в феврале тех культур, которые требуют длительного вегетационного периода и развиваются медленно.
При этом почва должна быть воздухопроницаемой с разрыхлителем. Для достижения этого свойства можно добавить перлит и вермикулит, а также нейтрализованный торф. Для тех, кто боится ошибиться с составом, можно выбрать самый простой вариант — торфяные таблетки, в которых субстрат сбалансирован и имеет все необходимые питательные вещества для рассады.
Все семена на рассаду перед посевом необходимо продезинфицировать в слабом растворе марганцовки. Оптимальный период для посадки рассады — февраль. Бывалые знатоки предупреждают новичков: переросшая рассада хуже недоросли. Ведь она часто болеет и реже приживается.
Однако рассада, посеянная в марте, не хуже февральской. Тут, как говорится, кому как нравится. Просто в марте сеянцы получат больше солнечного света, а в феврале их придется досвечивать специальными фитолампами. Для дополнительной дезинфекции помещения, где выращивается рассада, опытный садовод Алевтина Павлова использует эфирные масла: несколько капель нужно накапать на ватный диск и положить его на батарею. Благодаря такому лайфхаку домашняя рассада всегда растёт лучше.
Как правило, эксперты рекомендуют высеивать семена в конце февраля поздние и карликовые сорта томатов (прищипывая их для пышности кустов). Февраль также подходит для высевания земляники клубники, перца и цветов — петуний, шалфея, бегоний и хризантем.
Чтобы дополнительно подготовить грунт, заранее советуем пролить его кипятком. Это исключит содержание в нём болезнетворных микроорганизмов. После этого выкладываем сухие семена томатов и засыпаем их слоем земли толщиной в 0,5 и не более одного сантиметра. Уплотнив немного поверхность, накройте её плёнкой. Сделайте небольшие отверстия, чтобы циркулировал воздух.
Для наилучшего прорастания рассады, ей необходимо обеспечить стабильную температуру в 22-24 градуса тепла. Тогда первые петельки появятся уже на 3-4 день. Чтобы не было перепадов температур, не ставьте рассаду на подоконник, лучше — на полки или специальные стеллажи.
Заметили первые проклевывания? Убирайте пленку и продолжайте проращивать пока не появится 2-3 полноценных листа. В этот момент начинается формирование вторичной корневой системы, она активно ветвится, и растения лучше воспринимают питательные вещества, а, значит, и адаптируются.
Для проведения первой пикировки используйте отдельные прозрачные стаканчики объемом 0,25 литра с дренажным отверстием. Это позволит избежать застоя воды. Когда корневая система полностью заполнит земляной ком, можно пересадить помидоры в стаканы объемом 0,5 литра. В них они будут доращиваться пока не высадите в открытый грунт.
Рассада перцев сажается в марте или феврале. Главное, чтобы при высадке рассада была в возрасте около 60-65 дней. Ускорить прорастание семян, как было сказано выше, поможет рыхлый и богатый питательными веществами грунт.
«Я сначала сею рассаду в один общий контейнер. А потом после прорезывания первых полноценных листьев провожу пикировку — пересадку по отдельным стаканам. Их объем также сначала 200, а потом 500 грамм», — поделилась своим опытом с изданием Nashgorod.ru садовод со стажем из Тюмени Алевтина Павлова.
По её словам, рассада перцев относится к особенно нежным видам, поэтому при пересадке следует делать бережную перевалку, чтобы корневая система повредилась минимально. Поливаем молодые росточки только теплой водой, а грунт между поливами обязательно просушиваем, не допуская переувлажнения.
«Рассаду сажу в феврале. После пикировки и пересадки в полноценные полулитровые стаканчики рассада перцев готова к подкормке. Это примерно через 7-10 дней после перевалки. Использую водорастворимые комплексные удобрения с равными пропорциями азота, фосфора и калия», — подчеркнула огородница.
При этом удобрения рекомендуется вносить в увлажненную почву, чтобы не сжечь корни.
Оптимальное время для посева баклажанов в Тюменской области — с 5 по 15 февраля. Процедура высадки осуществляется по стандартной схеме в контейнеры, заполненные питательным субстратом, на глубину около 0,5 сантиметра.
После завершения посадки контейнеры нужно закрыть пленкой и поддерживать температурный режим в диапазоне +25…+28 градусов. Если все условия будут соблюдены, семена баклажанов начнут прорастать примерно на 5-7 день после посева.
В феврале рекомендуется сажать такие цветы, как: бегония, хризантема, лобелия, петуния, гвоздика, львиный зев, пеларгония, лаванда, сальвия, фиалка Виттрока и гелиотроп. Однако будьте готовы: понадобится дополнительное освещение, поскольку для их полноценного роста необходим световой день продолжительностью 10-12 часов.
Посев цветов в последний зимний месяц позволяет вырастить крепкие растения, которые после пересадки на постоянное место будут радовать своим цветением уже в начале сезона.
При посадке рассады белокочанной капусты нужно знать, какие семена на рассаду вы взяли:
В целом этот овощ относится к поздним культурам. Оптимальным временем для сева белокочанной капусты считается первая-вторая декада апреля, когда дневная температура воздуха стабильно положительная, а ночные морозы не опускаются ниже -2 градусов.
Для посадки рассады вам понадобятся деревянные ящики высотой 10-15 сантиметров. Если не хотите потом пикировать саженцы, то размещайте сразу в отдельные ячейки.
«В какую почву сажу рассаду?», — спросите вы. Отвечаем, что грунт должен быть снова рыхлый и питательный, а это:
Перед посевом вместо кипятка землю можно обработать Фитоспорином или Триходермой. Этот метод в будущем поможет избежать такой болезни, как «чёрная ножка».
Если семена заделать на глубину не более одного сантиметра, то всходы появятся через 7-10 дней. Сразу после этого удалите слабые растения. Если позволяют условия, контейнеры лучше разместить на балконе, прикрыв их белым акрилом (для защиты от дневной жары и ночного холода).
Когда появится первая пара полноценных листьев, нужно подсыпать в ёмкости с растениями свежий грунт. Высаживают рассаду в открытый грунт, когда на ней образуется не мене пяти листочков. Посадочные лунки создают на расстоянии 40-50 сантиметров друг от друга, оставляя между рядами по 40 сантиметров.
Выращивать рассаду огурцов садоводы тоже не торопятся в феврале. Первая декада апреля — самое время, особенно, если вы планируете использовать неотапливаемые теплицы.
Проделав начальные этапы подготовки, о которых мы рассказывали выше, увлажните землю. Затем в каждом горшочке посейте по 2-3 семени, заделывая их на глубину 1,5-2 сантиметра и засыпьте влажной почвой. Больше не поливайте, чтобы не произошло заглубления семян.
Горшки накройте пленкой и поставьте в теплое место.
«Чтобы рассада огурцов не вытягивалась и имела крепкий стебель, используйте средство „Атлет“ в качестве подкормки при поливе, а также удобряйте жидким биогумусом. Огурчики его очень любят», — посоветовала Алевтина Александровна.
Высадка рассады в Тюменской области в 2025 году, как и в другие годы, будет зависеть от климатических условий и морозов весной. В целом агрономы рекомендуют придерживаться определенных сроков, основываясь на среднем температурном режиме.
К примеру, рассаду помидоров, перцев и баклажанов высаживают в открытый грунт в последние недели мая — начале июня, когда минует угроза заморозков. В нашем регионе такая угроза может продлиться вплоть до конца мая, поэтому безопаснее всего начинать пересадку рассады после 10–15 июня. Это также актуально для более теплолюбивых культур.
Для холодостойких растений, таких как капуста, можно начать высадку несколько раньше — в середине мая, когда температура почвы достигнет + 10 °C. При этом важно следить за погодными условиями и защищать молодые растения от возможных возвратных заморозков.
Согласно прогнозу погоды 2025, в марте в Тюмени весь месяц ночью будут сохраняться минусовые температуры до — 6 градусов. В апреле в ночные часы столбики термометров не поднимутся выше 0…+1 градусов. А к 6 июня установится стабильная плюсовая температура в +9…+12 градусов. Заморозков не ожидается.
Более точные сроки посадки весной 2025 тюменские садоводы смогут уточнить ближе к сезону, посмотрев актуальный прогноз погоды.
По лунному календарю садовода сеять рассаду в Тюменской области лучше всего:
Напомним, ранее мы писали как тюменцам самостоятельно вырастить туи и можжевельник. Подробности — в нашем материале.