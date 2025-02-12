Секреты хорошего урожая: когда в Тюменской области высаживать рассаду в грунт в 2025

Однако рассада, посеянная в марте, не хуже февральской. Тут, как говорится, кому как нравится. Просто в марте сеянцы получат больше солнечного света, а в феврале их придется досвечивать специальными фитолампами. Для дополнительной дезинфекции помещения, где выращивается рассада, опытный садовод Алевтина Павлова использует эфирные масла: несколько капель нужно накапать на ватный диск и положить его на батарею. Благодаря такому лайфхаку домашняя рассада всегда растёт лучше.