Пьяный тюменец насмерть переехал свою знакомую на автомобиле

Posted 12 февраля, 09:27
Published 12 февраля, 09:27
Modified 12 февраля, 09:30
Updated 12 февраля, 09:30
В Тюменской области состоялось заседание по уголовному делу в отношении Александра Шмелёва, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности и в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает региональная пресс-служба объединенных судов.
Установлено, что летом 2023 года подсудимый находился в Абатском районе на отдыхе у озера со своими знакомыми. В состоянии алкогольного опьянения подсудимый поехал на своем автомобиле по полю. Время трагедии происходило в вечернее время на плохо освещенной территории. Обвиняемый не убедился, что на пути движения ТС нет людей, что привело к переезду его знакомых.
От полученных травм погибла девушка, другому потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Абатский районный суд приговорил Шмелева к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, на 1 год и 8 месяцев его лишили водительского удостоверения. Также по заявленному гражданскому иску ему необходимо выплатить 5 000 000 рублей.
В Тюмени, 10 февраля на улице Тимирязева, 97, идущего по проезжей части тюменца, сбил автомобиль. С места аварии водитель скрылся, а пешеход погиб от полученных ранений.