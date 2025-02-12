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Posted 12 февраля, 09:27

Published 12 февраля, 09:27

Modified 12 февраля, 09:30

Updated 12 февраля, 09:30

Пьяный тюменец насмерть переехал свою знакомую на автомобиле

Пьяный тюменец насмерть переехал свою знакомую на автомобиле

12 февраля 2025, 09:27
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Отдых с шашлыками обернулся для тюменцев трагедией. В Абатском районе осудили мужчину, который задавил своих знакомых на машине.

В Тюменской области состоялось заседание по уголовному делу в отношении Александра Шмелёва, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности и в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает региональная пресс-служба объединенных судов.

Установлено, что летом 2023 года подсудимый находился в Абатском районе на отдыхе у озера со своими знакомыми. В состоянии алкогольного опьянения подсудимый поехал на своем автомобиле по полю. Время трагедии происходило в вечернее время на плохо освещенной территории. Обвиняемый не убедился, что на пути движения ТС нет людей, что привело к переезду его знакомых.

От полученных травм погибла девушка, другому потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

Абатский районный суд приговорил Шмелева к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, на 1 год и 8 месяцев его лишили водительского удостоверения. Также по заявленному гражданскому иску ему необходимо выплатить 5 000 000 рублей.

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В Тюмени, 10 февраля на улице Тимирязева, 97, идущего по проезжей части тюменца, сбил автомобиль. С места аварии водитель скрылся, а пешеход погиб от полученных ранений.

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#Ксения Мальчева#Тюменская область#ДТП#Уголовное дело#Водительское удостоверение#Суд#Абатский район#Трагедия#Алкогольное опьянение
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