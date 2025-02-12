Пьяный тюменец насмерть переехал свою знакомую на автомобиле

Установлено, что летом 2023 года подсудимый находился в Абатском районе на отдыхе у озера со своими знакомыми. В состоянии алкогольного опьянения подсудимый поехал на своем автомобиле по полю. Время трагедии происходило в вечернее время на плохо освещенной территории. Обвиняемый не убедился, что на пути движения ТС нет людей, что привело к переезду его знакомых.