На Тюмень надвигаются метель и сильный ветер

Posted 12 февраля, 01:17
Published 12 февраля, 01:17
Modified 12 февраля, 01:17
Updated 12 февраля, 01:17
В Тюмени 12 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в ночные часы Утром и днем столбики термометров покажут -8…-3, ночью температура воздуха составит -7…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 6,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13 закат в 17:30, продолжительность дня 9 часов 17 минут.
В Тобольске 12 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается до -7…-4, в вечерние часы температура воздуха составит -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью 6,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:06, закат в 17:15, продолжительность дня 9 часов 9 минут.
В Ишиме 12 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег во второй половине дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -8…-6, в вечерние и ночные часы ожидается до -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:54 закат в 17:17 продолжительность дня 9 часов 23 минут.