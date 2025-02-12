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Posted 12 февраля, 01:17

Published 12 февраля, 01:17

Modified 12 февраля, 01:17

Updated 12 февраля, 01:17

На Тюмень надвигаются метель и сильный ветер

На Тюмень надвигаются метель и сильный ветер

12 февраля 2025, 01:17
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, метель, ветер с порывами до 17 м/с и небольшой снег ожидаются на юге Тюменской области в среду, 12 февраля. Максимальная дневная температура воздуха составит -2.-7, ночью термометры покажут -8…-13.

В Тюмени 12 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в ночные часы Утром и днем столбики термометров покажут -8…-3, ночью температура воздуха составит -7…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 6,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13 закат в 17:30, продолжительность дня 9 часов 17 минут.

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В Тобольске 12 февраля ожидается пасмурная погода, снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается до -7…-4, в вечерние часы температура воздуха составит -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью 6,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:06, закат в 17:15, продолжительность дня 9 часов 9 минут.

В Ишиме 12 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег во второй половине дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -8…-6, в вечерние и ночные часы ожидается до -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:54 закат в 17:17 продолжительность дня 9 часов 23 минут.

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