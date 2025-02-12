На Тюмень надвигаются метель и сильный ветер

В Ишиме 12 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, снег во второй половине дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -8…-6, в вечерние и ночные часы ожидается до -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,3 м/с.