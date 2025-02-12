Моор назначил нового главу департамента культуры Тюменской области

Posted 12 февраля, 15:26
Published 12 февраля, 15:26
Modified 12 февраля, 15:28
Updated 12 февраля, 15:28
О кадровых перестановках сообщил информцентр областного правительства.
«На должность директора департамента культуры Тюменской области назначен Александр Сидоров. Он приступает к обязанностям с 13 февраля. Распоряжение подписал глава региона Александр Моор», — рассказали в информцентре.
Предыдущий глава департамента перешел на работу в правительство ХМАО. Александр Сидоров пришел на это место из областного департамента труда и занятости населения, который возглавлял с 2021 года.
Напомним, губернатор Александр Моор вернул в свою команду Эдуарда Бакиева. Чиновник занял пост заместителя главы региона и получил дополнительные полномочия.