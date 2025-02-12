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Posted 12 февраля, 15:26

Published 12 февраля, 15:26

Modified 12 февраля, 15:28

Updated 12 февраля, 15:28

Моор назначил нового главу департамента культуры Тюменской области

Моор назначил нового главу департамента культуры Тюменской области

12 февраля 2025, 15:26
Фото: Информцентр правтельства ТО.
Губернатор Александр Моор назначил главного по культуре в Тюменской области. Соответствующий департамент возглавил Александр Сидоров.

О кадровых перестановках сообщил информцентр областного правительства.

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«На должность директора департамента культуры Тюменской области назначен Александр Сидоров. Он приступает к обязанностям с 13 февраля. Распоряжение подписал глава региона Александр Моор», — рассказали в информцентре.

Предыдущий глава департамента перешел на работу в правительство ХМАО. Александр Сидоров пришел на это место из областного департамента труда и занятости населения, который возглавлял с 2021 года.

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Напомним, губернатор Александр Моор вернул в свою команду Эдуарда Бакиева. Чиновник занял пост заместителя главы региона и получил дополнительные полномочия.

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#Марина Коржина#Политика#Тюменская область#Назначения#Правительство
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