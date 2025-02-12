Компании в Китае усиленно заманивают специалистов из Тюменской области

Posted 12 февраля, 11:46
Published 12 февраля, 11:46
Modified 12 февраля, 11:48
Updated 12 февраля, 11:48
В 2024 году жители Тюменской области получили 356 приглашений для работы в Китае. В 2023 году приглашений в Китай было 46. В общей структуре занятости тюменцев за границей Китай занял седьмое место. Оттуда пришли 5% приглашений на заграничные вакансии, следует из данных сервиса hh.ru.
Общее число приглашений потрудиться за рубежом достигло 9,9 тыс. и выросло на 31% за год. Средняя предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях составила 51,7 тыс. рублей. Но труд некоторых специалистов оценили намного выше. DevOps-инженерам и руководителям группы разработки предлагали зарплату более 200 тыс. рублей в месяц. Дата-сайентистам и финансовым директорам — более 150 тыс. рублей, генеральным и исполнительным директорам — свыше 140 тыс. рублей.
В 2024 году спрос на тюменских работников за границей вырос на 40%. В топ-10 стран по числу предложенных вакансий вошли Казахстан, Белоруссия, Турция, Узбекистан, Грузия, ОАЭ, Китай, США, Киргизия и Сербия. За последний год число предложений от зарубежных компаний увеличилось на 42% — до 7,8 тыс.