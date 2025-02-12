Компании в Китае усиленно заманивают специалистов из Тюменской области

Общее число приглашений потрудиться за рубежом достигло 9,9 тыс. и выросло на 31% за год. Средняя предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях составила 51,7 тыс. рублей. Но труд некоторых специалистов оценили намного выше. DevOps-инженерам и руководителям группы разработки предлагали зарплату более 200 тыс. рублей в месяц. Дата-сайентистам и финансовым директорам — более 150 тыс. рублей, генеральным и исполнительным директорам — свыше 140 тыс. рублей.