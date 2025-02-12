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Posted 12 февраля, 11:46

Published 12 февраля, 11:46

Modified 12 февраля, 11:48

Updated 12 февраля, 11:48

Компании в Китае усиленно заманивают специалистов из Тюменской области

Компании в Китае усиленно заманивают специалистов из Тюменской области

12 февраля 2025, 11:46
Фото: 1MI.
Тюменцев стали в семь раз чаще приглашать на работу в Китай по сравнению с предыдущим годом. Максимальная предлагаемая зарплата для вакансий за границей намного превышает медианное предложение внутри области.

В 2024 году жители Тюменской области получили 356 приглашений для работы в Китае. В 2023 году приглашений в Китай было 46. В общей структуре занятости тюменцев за границей Китай занял седьмое место. Оттуда пришли 5% приглашений на заграничные вакансии, следует из данных сервиса hh.ru.

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Общее число приглашений потрудиться за рубежом достигло 9,9 тыс. и выросло на 31% за год. Средняя предлагаемая зарплата в иностранных вакансиях составила 51,7 тыс. рублей. Но труд некоторых специалистов оценили намного выше. DevOps-инженерам и руководителям группы разработки предлагали зарплату более 200 тыс. рублей в месяц. Дата-сайентистам и финансовым директорам — более 150 тыс. рублей, генеральным и исполнительным директорам — свыше 140 тыс. рублей.

В 2024 году спрос на тюменских работников за границей вырос на 40%. В топ-10 стран по числу предложенных вакансий вошли Казахстан, Белоруссия, Турция, Узбекистан, Грузия, ОАЭ, Китай, США, Киргизия и Сербия. За последний год число предложений от зарубежных компаний увеличилось на 42% — до 7,8 тыс.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Работа#Китай
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