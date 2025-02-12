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Posted 12 февраля, 11:04

Published 12 февраля, 11:04

Modified 12 февраля, 11:27

Updated 12 февраля, 11:27

Более 240 млн рублей власти потратят на питьевую воду для тюменцев

Более 240 млн рублей власти потратят на питьевую воду для тюменцев

12 февраля 2025, 11:04
Фото: Телеграм-канал Александра Моора.
Сюжет
Питьевая вода
Жители небольших поселений Тюменской области получат доступную чистую воду. Там планируется установить павильоны питьевой воды. Бюджету это обойдется в сотни миллионов рублей.

Доступная питьевая вода появится в 16 населённых пунктах в 13 муниципалитетах. В списке Тюменский, Ишимский, Бердюжский, Вагайский, Абатский, Упоровский, Армизонский, Казанский, Сорокинский, Юргинский, Ярковский районы, а также Голышмановский и Заводоуковский округа.

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«Будут установлены новые павильоны питьевой воды. На эти цели из регионального бюджета направили свыше 242 млн рублей. В прошлом году павильоны питьевой воды установили в 24 селах», — рассказал губернатор региона Александр Моор.
Фото: Телеграм-канал Александра Моора

По его данным, у 85% населения области есть доступ к питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Он заверил, что этот процент вырастет, поскольку работа в этом направлении продолжается.

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Проблема водоснабжения остро встала в Тюменской области на фоне обмеления Туры. Специалисты нашли подземные источники воды, которые потенциально могут заменить реку в части снабжения водой Тюменской агломерации.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Александр Моор#Вода#Питьевая вода
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