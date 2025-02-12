«БАС»: Развитие отрасли ускорит качественная нормативная база

Как отметил Дитрих, ГТЛК начала свою деятельность в области лизинга беспилотников в 2023 году через коммерческие сделки, а с 2024 года выступает в роли ключевого заказчика БАС. За этот период компания вложила свыше 10 миллиардов рублей в производство и сделала заказы более чем на 3 тысячи дронов у 23 производителей. Об этом пишут «Новые известия».