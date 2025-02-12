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Posted 12 февраля, 15:02

Published 12 февраля, 15:02

Modified 12 февраля, 15:04

Updated 12 февраля, 15:04

«БАС»: Развитие отрасли ускорит качественная нормативная база

«БАС»: Развитие отрасли ускорит качественная нормативная база

12 февраля 2025, 15:02
Фото: пресс-служба НТИ.
В Тольятти прошло совещание под руководством президента РФ Владимира Путина по вопросам развития беспилотных систем, на котором были намечены основные направления дальнейшего развития отрасли в среднесрочной перспективе.

К 2030 году Россия должна занять позицию одного из мировых лидеров в области беспилотных авиационных систем. Такую задачу на совещании с членами правительства и руководителями ключевых компаний отрасли поставил президент.

Евгений Дитрих, генеральный директор АО «ГТЛК», подчеркнул, что меры по поддержке сектора беспилотной авиации уже заложены в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы», который начал действовать в 2024 году. Основное внимание в проекте уделено развитию производственных мощностей и технологий.

Как отметил Дитрих, ГТЛК начала свою деятельность в области лизинга беспилотников в 2023 году через коммерческие сделки, а с 2024 года выступает в роли ключевого заказчика БАС. За этот период компания вложила свыше 10 миллиардов рублей в производство и сделала заказы более чем на 3 тысячи дронов у 23 производителей. Об этом пишут «Новые известия».

Он также подчеркнул, что значительная часть из этих 3 тысяч дронов была заказана в рамках гражданского госзаказа: беспилотники поставляются федеральным и региональным органам власти, а также государственным компаниям.

«Уже сейчас многие государственные заказчики готовят сделки в рамках гражданского госзаказа на 2025 год», — сказал Евгений Дитрих.

По мнению генерального директора ООО «БАС» Алексея Варятченко, развитие отрасли сдерживается отсутствием качественной нормативной базы и открытого воздушного пространства для полетов дронов.

«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024“», — подчеркнул Варятченко.

Одним из результатов совещания в Тольятти стало поручение Владимира Путина правительству принять нормативно-правовую базу для использования гражданских БАС до 1 июня 2025 года.

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