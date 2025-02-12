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Posted 12 февраля, 08:42

Published 12 февраля, 08:42

Modified 12 февраля, 09:37

Updated 12 февраля, 09:37

Рабочие из Тюмени стали популярными на западе благодаря Daily Mail

Английская газета высмеяла видео с тюменскими зимними газонокосильщиками

12 февраля 2025, 08:42
Фото: Соцсети.

Рабочие из Тюмени стали популярными на западе благодаря Daily Mail

Видео с коммунальщиками из Тюмени завирусилось в чопорной Англии. Видеоролик, на котором тюменские рабочие косят траву в заснеженной Сибири опубликовала популярная газета Daily Mail.

Британская пресса прославила на весь мир тюменских рабочих, которые вышли косить траву, но есть нюанс. На видео коммунальщики, вооруженные электрическими триммерами, убирают траву на фоне плотного февральского снега.

Популярное западное издание Daily Mail подключилось к обсуждению технологических процессов сенокосами-коммунальщиками из Тюмени.

«Они косят траву в снегу? Похоже, что это не сработает. Им придется работать там вечно», — комментирует британское издание.

Британская ежедневная массовая газета Daily Mail издаётся в Лондоне с 1896 года. В 1902 году ее тираж превысил один миллион экземпляров, что сделало газету самой издаваемой в мире.

Видео: Daily Mail.
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Данное видео, которое Daily Mail разместили в запрещенной сети, было снято в Тюмени на улице Мелиораторов.

Тюменцы бурно отреагировали на четырех мужчин с газонокосилками, которые старательно косили траву под снегом. В ответ на скепсис горожан, компетентные органы ответили, что в преддверии пожароопасного сезона покос травы осуществляется в рамках превентивных мер.

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#Ксения Мальчева#Видео
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