Английская газета высмеяла видео с тюменскими зимними газонокосильщиками

Posted 12 февраля, 08:42
Published 12 февраля, 08:42
Modified 12 февраля, 09:37
Updated 12 февраля, 09:37
Британская пресса прославила на весь мир тюменских рабочих, которые вышли косить траву, но есть нюанс. На видео коммунальщики, вооруженные электрическими триммерами, убирают траву на фоне плотного февральского снега.
Популярное западное издание Daily Mail подключилось к обсуждению технологических процессов сенокосами-коммунальщиками из Тюмени.
«Они косят траву в снегу? Похоже, что это не сработает. Им придется работать там вечно», — комментирует британское издание.
Британская ежедневная массовая газета Daily Mail издаётся в Лондоне с 1896 года. В 1902 году ее тираж превысил один миллион экземпляров, что сделало газету самой издаваемой в мире.
Данное видео, которое Daily Mail разместили в запрещенной сети, было снято в Тюмени на улице Мелиораторов.
Тюменцы бурно отреагировали на четырех мужчин с газонокосилками, которые старательно косили траву под снегом. В ответ на скепсис горожан, компетентные органы ответили, что в преддверии пожароопасного сезона покос травы осуществляется в рамках превентивных мер.