Жителям Ямала помогут переехать в Тюменскую область

Летом 2024 года между Тюменской областью, ХМАО-Югрой и Ямалом были заключены договоренности в рамках программы «Сотрудничество», которая действует с 2005 года. По условиям договора, за 20 лет с автономных округов на юг Тюменской области переехали почти 7 тысяч ямальских и югорских семей. Ещё более 15 тысяч получили социальные выплаты на покупку жилья в автономных округах.