Жителям Ямала помогут переехать в Тюменскую область

Posted 11 февраля, 08:45
Published 11 февраля, 08:45
Modified 11 февраля, 12:25
Updated 11 февраля, 12:25
В 2025 году 175 семей из Ямало-Ненецкого автономного округа получат социальные выплаты на жилье по программе «Сотрудничество». Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.
В прошлом году по этой программе 177 ямальских семей смогли приобрести квартиры общей площадью 8,38 тыс. кв. м.
Летом 2024 года между Тюменской областью, ХМАО-Югрой и Ямалом были заключены договоренности в рамках программы «Сотрудничество», которая действует с 2005 года. По условиям договора, за 20 лет с автономных округов на юг Тюменской области переехали почти 7 тысяч ямальских и югорских семей. Ещё более 15 тысяч получили социальные выплаты на покупку жилья в автономных округах.
Ранее в 2023 году программу «Сотрудничество» было решено продлить на 10 лет, действовать она будет до 2035 года.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отметил важность совместного взаимодействия для развития регионов.
«Перед Тюменской областью, Югрой и Ямалом стоит большое количество важных и сложных задач по дальнейшему развитию экономики и социальной сферы, улучшению жизни земляков. На многие из новых вызовов мы, как и прежде, будем отвечать сообща. И в этом — залог нашего общего успеха», — сообщил он.
Несколько десятков жителей тюменского поселка Винзили записали коллективное видеообращение к президенту Владимиру Путину. Жильцы опасаются оказаться на улице, из-за того что здание, где им дали квартиры и прописали, признано нежилым.