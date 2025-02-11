Житель Тюменской области зарезал свою мать 19 ударами ножа

По материалам дела, летом 2024 года в Тобольске в квартире между погибшей и ее сыном возник конфликт, во время которого подсудимый нанес кухонным ножом не менее 19 ударов в область тела своей матери. Полученные раны оказались смертельными, женщина погибла на месте.