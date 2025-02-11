Житель Тюменской области зарезал свою мать 19 ударами ножа

Posted 11 февраля, 09:52
Published 11 февраля, 09:52
Modified 11 февраля, 09:54
Updated 11 февраля, 09:54
В Тюменской области вынесен приговор в отношении подсудимого Альберта У., который подозревается в убийстве своей матери. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов.
По материалам дела, летом 2024 года в Тобольске в квартире между погибшей и ее сыном возник конфликт, во время которого подсудимый нанес кухонным ножом не менее 19 ударов в область тела своей матери. Полученные раны оказались смертельными, женщина погибла на месте.
После преступник выкрал из квартиры ювелирные украшения: золотую цепь, две золотые подвески и серебряное кольцо.
После обращения дочери погибшей в полицию, на третий день после убийства, был обнаружен труп матери. Убийцу задержали на четвертые сутки в Тюмени.
От дачи показаний он отказался, свою вину не признал, сообщил, что в момент убийства находился в другом городе, украшения не крал.
Тобольский городской суд приговорил Альберта У. 11 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.
В Тюмени спустя 26 лет по подозрению в убийстве арестован 61-летний местный житель. Установлено, что задержанный забил молотком 40-летнюю свою знакомую и ее племянника-инвалида.