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Posted 11 февраля, 09:52

Published 11 февраля, 09:52

Modified 11 февраля, 09:54

Updated 11 февраля, 09:54

Житель Тюменской области зарезал свою мать 19 ударами ножа

Житель Тюменской области зарезал свою мать 19 ударами ножа

11 февраля 2025, 09:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Тоболяк жестоко убил свою мать, после чего украл ее ювелирные украшения. Во время допроса свою вину не признал и сообщил, что в момент убийства находился в другом городе. Суд ему не поверил.

В Тюменской области вынесен приговор в отношении подсудимого Альберта У., который подозревается в убийстве своей матери. Об этом сообщает региональная пресс-служба судов.

По материалам дела, летом 2024 года в Тобольске в квартире между погибшей и ее сыном возник конфликт, во время которого подсудимый нанес кухонным ножом не менее 19 ударов в область тела своей матери. Полученные раны оказались смертельными, женщина погибла на месте.

После преступник выкрал из квартиры ювелирные украшения: золотую цепь, две золотые подвески и серебряное кольцо.

После обращения дочери погибшей в полицию, на третий день после убийства, был обнаружен труп матери. Убийцу задержали на четвертые сутки в Тюмени.

От дачи показаний он отказался, свою вину не признал, сообщил, что в момент убийства находился в другом городе, украшения не крал.

Тобольский городской суд приговорил Альберта У. 11 годам и 1 месяцу колонии строгого режима.

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В Тюмени спустя 26 лет по подозрению в убийстве арестован 61-летний местный житель. Установлено, что задержанный забил молотком 40-летнюю свою знакомую и ее племянника-инвалида.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Тюменская область#Суд#Тобольск#Убийство#Колония строгого режима
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