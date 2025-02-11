Восток — дело тонкое: покупать ли китайскую машину с пробегом в Тюмени в 2025 году

Проблема заключается еще и в том, что многие владельцы китайских машин в Тюмени попросту не успели столкнуться с проблемами технического характера. Как отмечает Хайцеэр, неполадки, как правило, дают о себе знать спустя год или пару лет с момента начала эксплуатации. Большая часть тюменцев из числа владельцев китайских машин ездят на них в период, когда гарантийный срок еще не истек. И многие автолюбители пока даже не подозревают о возможных трудностях с обслуживанием своих «железных коней» в перспективе.