Восток — дело тонкое: покупать ли китайскую машину с пробегом в Тюмени в 2025 году

Posted 11 февраля, 12:17
Published 11 февраля, 12:17
Modified 11 февраля, 12:19
Updated 11 февраля, 12:19
Еще недавно такие автомобили, как «Хавал», «Омода» и другие китайские автомобили в Тюмени лидировали на рынке новых машин — по понятным причинам. Однако в 2024 году эти модели постепенно начали занимать лидирующие позиции и в сегменте авто б/у, с пробегом. Интерес к ним со стороны автолюбителей региона начал расти. Особым спросом продолжают пользоваться:
Как мы писали ранее, в Тюмени в 2024 году продажи китайских машин с пробегом выросли почти на 60%, что следует из аналитического отчета «Авито Авто». В топе — LIFAN Solano и Geely Emgrand EC7. На вторичном рынке такие машины выставляются на продажу, естественно, с дисконтом — скидка может доходить до 50%. Стоит согласиться — звучит привлекательно. Однако стоят ли эти машины своих денег на самом деле?
Еще несколько лет назад, когда китайские машины только начали заполнять отечественный рынок, многие автовладельцы стали активно их покупать. Некоторые модели, в основном, подороже, приобретались и в качестве инвестиций. Однако время показало, что такую стратегию вряд ли можно назвать правильной.
Андрей Гришаков, руководитель департамента автомобилей с пробегом в группе компаний, в беседе с агентством «АВТОСТАТ» напомнил:
Рынок регулярно пополняется новыми моделями и даже брендами из Китая. В таких условиях дефицит не появляется — напротив, в процессе конкурентной борьбы продавцы машин постоянно «изобретают» новые, еще более привлекательные предложения для потенциальных покупателей.
«Спрос на китайские машины в последние годы был очень высоким. Как следствие, вторичный авторынок оказался буквально наводнен такими авто. В результате конкуренция стала особенно жесткой, а цена реализации снизилась», — отмечает эксперт.
С ним, впрочем, не вполне согласен Евгений Житнухин, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса. Он считает инвестиции в китайские автомобили не самым плохим вариантом.
«Производители внимательно изучают отзывы и замечания со стороны покупателей из России, оперативно на них реагируют, при необходимости даже отзывают целые партии — к примеру, если обнаруженный дефект действительно имеет статус критичного. Плюс ко всему, выбор новых машин из Китая для россиян становится все более широким, также расширяются и сети дилеров. Это означает, что проблем с обслуживанием и покупкой запчастей нет, по крайней мере, серьезных. Так что в перспективе можно ожидать роста ликвидности авто из КНР, в том числе, и на рынке машин б/у», — подчеркивает он.
Качество и безопасность китайских автомобилей остаются темой для наиболее жарких дискуссий. Водители буквально разделились на два лагеря — те, кто активно критикует технику, и те, кто подчеркивает ее достоинства и отрицает недостатки.
Ян Хайцеэр, вице-президент «Национального автомобильного союза», в комментарии к материалу на сайте «Автовзгляд» отметил: у автомобилей из Китая фиксируется ряд проблем. Они связаны, в том числе, с недолговечностью поставляемых запчастей и с их поставками.
«У большей части популярных марок китайских авто качество функционирования агрегатов, узлов далеко от идеального. Нарекания есть и в том, что касается доступности расходников, причем, даже если речь идет о совершенно новых моделях и о машинах с небольшим пробегом. Чаще всего водители жалуются на низкое качество коробок передач», — подчеркнул эксперт.
Проблема заключается еще и в том, что многие владельцы китайских машин в Тюмени попросту не успели столкнуться с проблемами технического характера. Как отмечает Хайцеэр, неполадки, как правило, дают о себе знать спустя год или пару лет с момента начала эксплуатации. Большая часть тюменцев из числа владельцев китайских машин ездят на них в период, когда гарантийный срок еще не истек. И многие автолюбители пока даже не подозревают о возможных трудностях с обслуживанием своих «железных коней» в перспективе.
Кстати, не так давно владельцы новых китайских машин массово пожаловались на внезапное появление предупреждения Check Engine на приборных панелях. Такие жалобы начали поступать из Северной столицы — как рассказал владелец полноприводного Haval Jolion из Петербурга на популярном автофоруме, «чек» загорелся в день, когда в городе повысилось атмосферное давление. С подобной проблемой, как отметил автолюбитель, столкнулся не он один.
«Я обратился с проблемой к автодилеру, и выяснилось, что нас таких уже как минимум 20. На тот момент, когда я отдавал машину на диагностику, дилер принял уже несколько десятков звонков по поводу аналогичной проблемы», — подчеркнул автор сообщения.
Несмотря на рекламу и даже на положительные отзывы, до сих пор многие жители Тюменской области относятся к новинкам китайского автопрома настороженно.
Дмитрий из Ялуторовска, рассказывая нашему изданию о своем решении повременить с покупкой «китайца», подчеркнул — речь идет об эксплуатационной составляющей.
«Не претендую на истину в последней инстанции, и это исключительно мое мнение, но пока от покупки китайского автопрома решил воздержаться. Смущает то, что статистики ремонта по таким автомобилям пока еще нет. Я за рулем уже почти 30 лет, и мой опыт мне подсказывает: нужно посмотреть на машину в работе, собрать статистику. А три, четыре года — совершенно не срок для каких-либо выводов. Вот пройдет хотя бы пять лет, и картина будет более или менее понятной», — отмечает он.
С ним согласен Александр из Тюмени. Он отмечает: относиться к китайскому автопрому предвзято особых причин нет, однако к покупке такой машины он пока еще не готов.
«Конечно, китайцы молодцы — за последние годы совершили настоящую революцию. И дизайн изменился в лучшую сторону, и комплектация в порядке. Покупатели на этот товар есть, то есть, стратегия работает. Скажу больше — мой приятель, который много лет ездил только на немецких машинах, теперь пересел на китайскую. Но лично я пока предпочитаю оставаться с теми марками, которые уже хорошо знаю, вплоть до их типичных болячек», — рассуждает Александр.
Тюменцы, рассуждая о том, стоит ли покупать китайские машины, также упоминали о таких недостатках, как достаточно слабая подвеска. Многие указывали на коррозию, которая на кузове появляется быстро.
«Ржавеют очень быстро, по крайней мере, самые дешевые китайские модели. Коллеги, которые пару лет назад пересели на них, об этом часто говорят. При этом производители заявляют, что кузов у машин полностью оцинкован! Кстати, автомобили ржавеют не только в условиях температурных перепадов, но и на городских дорогах, обильно посыпаемых реагентами», — отмечает наш читатель Всеволод из Тюмени.
Дмитрий Матвеев, руководитель компании по прокату автомобилей, в беседе с изданием «Лента.ру» перечислил другие «болевые точки» китайских машин. По его словам, это:
«Сложности действительно есть. Однако есть и основания для надежд на лучшее — к примеру, на то, что китайский автопром будет развиваться по тому же сценарию, что и корейский. Можно вспомнить, что изначально „корейцев“ в России тоже не слишком жаловали, и проблемы у них тоже были. Но прошло время, и эти машины стали даже более востребованными, чем европейские марки, а по надежности и вовсе их превзошли. Простой пример — по сравнению с Volkswagen автомобили Hyundai гораздо надежнее, потому что у „корейцев“ ресурс в принципе выше в несколько раз», — объясняет эксперт.
Тем временем даже со всеми своими недостатками и нюансами новинки китайского автопрома скоро могут стать менее доступными для россиян.
Производители постепенно сокращают объемы импорта в нашу страну. Причина — так называемое затоваривание складов. Однако цены на китайские автомобили могут вырасти как минимум на 10% уже в этом году.
Алексей Подщеколдин, руководитель ассоциации «Российские автодилеры», в комментарии к материалу издания «Коммерсантъ» предупреждает, что китайские машины могут подорожать уже весной этого года.
«Есть все основания полагать, что предложение китайских авто в этом году сократится, цены тоже вырастут. Все дело в том, что на складах машины скопились в большом количестве — несколько сотен тысяч. А исходя из прогнозов в России в 2025 году собираются продать вообще миллион. Дилерам приходится заниматься их реализацией чуть ли не в убыток себе. Предлагают скидки, так что и объемы продаж в начале года немного выросли. Но уже скоро это закончится», — резюмирует эксперт.
Так что тюменцам, вероятно, придется обратить внимание именно на подержанные китайские автомобили, и иметь представление о том, что именно с ними может пойти не так.