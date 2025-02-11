В Тюменской области стало дороже содержать кошек

Posted 11 февраля, 05:12
Published 11 февраля, 05:12
Modified 11 февраля, 05:14
Updated 11 февраля, 05:14
В Тюменской области в 2024 году цены на корма для животных выросли до 15%. Такие данные представлены в сравнении с 2023 годом.
Со слов основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания Константина Калугина, более всего на +15% подорожал сухой корм для кошек, его средняя цена за 1,5 кг достигла 901 рубля. Цены на сухой корм для собак увеличились на 7,4%, цена за влажный корм увеличилась на 7,1%. Корм для птиц и влажный корм для кошек практически не изменились в цене, купить 75 гр пакетик можно за 28 рублей, за полкило птичьего корма за 108 рублей.
Специалисты связывают подорожание с увеличением стоимости упаковки, логистики и сырья, а также с доминированием на рынке таких крупных производителей кормов, как Nestle и Mars. Их продукция занимает более 70% рынка.
В 2025 году ожидается рост производства кормов под собственными торговыми марками, что может сдержать рост цен. В Упоровском районе Тюменской области открылся новый цех по производству кормов для собак из переработанного мяса. Сообщается, что объем выпускаемой продукции составит более 15 тысяч тонн в месяц, сообщает РБК Тюмень.
Пересмотреть условия отлова собак требуют тюменцы. Жители региона считают, что борьба с бродячими собаками в городе не эффективна. По данным городской мэрии, в Тюмени ежегодно отлавливают около 2–3 тысяч безнадзорных животных. Согласно статистике зоозащитников, их реальное количество превышает 10 тысяч.