В Тюменской области стало дороже содержать кошек

Со слов основателя облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания Константина Калугина, более всего на +15% подорожал сухой корм для кошек, его средняя цена за 1,5 кг достигла 901 рубля. Цены на сухой корм для собак увеличились на 7,4%, цена за влажный корм увеличилась на 7,1%. Корм для птиц и влажный корм для кошек практически не изменились в цене, купить 75 гр пакетик можно за 28 рублей, за полкило птичьего корма за 108 рублей.