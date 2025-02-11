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Posted 11 февраля, 07:05

Published 11 февраля, 07:05

Modified 11 февраля, 07:07

Updated 11 февраля, 07:07

В тюменском микрорайоне Лесобаза временно ограничат теплоснабжение

В тюменском микрорайоне Лесобаза временно ограничат теплоснабжение

11 февраля 2025, 07:05
Фото: УСТЭК.
В связи с устранением повреждения на тепломагистрали УСТЭК будет ограничена подача тепла и горячего водоснабжения жителям микрорайона Лесобаза в Тюмени на период с 8:30 часов 11 февраля до 07:00 часов 12 февраля. По возможности работы могут завершить раньше.

Под временное ограничение теплоснабжения при производстве работ по устранению технологического повреждения попадают 147 многоквартирных жилых домов, 11 домов частного сектора, 5 детских садов, 3 школы и 1 медицинское учреждение. В том числе дома по улицам Камчатская, Домостроителей, Леонова, Судостроителей, Западносибирская, Вересковая, Казачьи Луга, Мебельщиков, Лесопарковая, Стартовая, Константина Заслонова, и Героев космоса.

Мы делаем все возможное, чтобы завершить работу раньше обозначенного срока, — УСТЭК просит тюменцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Актуальный список адресов, попадающих под ограничение, можно найти на главной странице официального сайта АО «УСТЭК».

Напомним, АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) образовано в 2017 году и специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Ключевым направлением деятельности является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально-значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения города Тюмени.

#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Россия#Школы#УСТЭК#Теплоснабжение#Энергетика#Детские сады#Лесобаза
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