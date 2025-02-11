В тюменском микрорайоне Лесобаза временно ограничат теплоснабжение

В связи с устранением повреждения на тепломагистрали УСТЭК будет ограничена подача тепла и горячего водоснабжения жителям микрорайона Лесобаза в Тюмени на период с 8:30 часов 11 февраля до 07:00 часов 12 февраля. По возможности работы могут завершить раньше.

Под временное ограничение теплоснабжения при производстве работ по устранению технологического повреждения попадают 147 многоквартирных жилых домов, 11 домов частного сектора, 5 детских садов, 3 школы и 1 медицинское учреждение. В том числе дома по улицам Камчатская, Домостроителей, Леонова, Судостроителей, Западносибирская, Вересковая, Казачьи Луга, Мебельщиков, Лесопарковая, Стартовая, Константина Заслонова, и Героев космоса. Мы делаем все возможное, чтобы завершить работу раньше обозначенного срока, — УСТЭК просит тюменцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Актуальный список адресов, попадающих под ограничение, можно найти на главной странице официального сайта АО «УСТЭК». Напомним, АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) образовано в 2017 году и специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Ключевым направлением деятельности является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально-значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения города Тюмени.