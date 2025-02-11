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Posted 11 февраля, 04:11

Published 11 февраля, 04:11

Modified 11 февраля, 04:15

Updated 11 февраля, 04:15

В тюменских лесах установят 33 видеокамеры для выявления лесных пожаров

В тюменских лесах установят видеокамеры для выявления пожаров

11 февраля 2025, 04:11
Фото: 1MI.

В тюменских лесах установят 33 видеокамеры для выявления лесных пожаров

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Госзакупки
Тюменские власти объявили о поиске подрядной организации, которая займется дистанционным мониторингом лесов в период пожароопасного сезона. Закупка стоимость 21 миллион рублей размещена на портале Госзакупки.

В размещенных документах указано, что подрядная организация должна будет установить в лесах региона в Юргинском, Тобоьском, Вагайском, Исетском, Ярковском Викуловском, Бердюжвском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском и других районах 33 видеокамеры для дистанционного мониторинга и обеспечить их бесперебойную работу.

«Камеры видеонаблюдения в количестве 33 единиц должны быть установлены на высотные сооружения, подключены к электропитанию и обеспечены каналами связи. Исполнитель обязан настроить и подключить видеокамеры в комплекте с программным обеспечением „Лесохранитель“. Видеокамеры должны обеспечивать визуальный осмотр прилегающей территории на 360 градусов в горизонтальной плоскости радиусом не менее 18 километров», — отмечено в документации.

Срок действия контракта с 1 апреля 2025 года по 31 октября 2025 года и с 1 апреля 2026 года по 31 октября 2026 года. Заявки на участие будут принимать 18 февраля 2025 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи дали прогноз по паводку в Тюменской области. По прогнозам, ожидается превышение уровня воды в реке Ишим.

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