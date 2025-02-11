В тюменских лесах установят видеокамеры для выявления пожаров

Posted 11 февраля, 04:11
Published 11 февраля, 04:11
Modified 11 февраля, 04:15
Updated 11 февраля, 04:15
В размещенных документах указано, что подрядная организация должна будет установить в лесах региона в Юргинском, Тобоьском, Вагайском, Исетском, Ярковском Викуловском, Бердюжвском, Ишимском, Казанском, Нижнетавдинском и других районах 33 видеокамеры для дистанционного мониторинга и обеспечить их бесперебойную работу.
«Камеры видеонаблюдения в количестве 33 единиц должны быть установлены на высотные сооружения, подключены к электропитанию и обеспечены каналами связи. Исполнитель обязан настроить и подключить видеокамеры в комплекте с программным обеспечением „Лесохранитель“. Видеокамеры должны обеспечивать визуальный осмотр прилегающей территории на 360 градусов в горизонтальной плоскости радиусом не менее 18 километров», — отмечено в документации.
Срок действия контракта с 1 апреля 2025 года по 31 октября 2025 года и с 1 апреля 2026 года по 31 октября 2026 года. Заявки на участие будут принимать 18 февраля 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что метеорологи дали прогноз по паводку в Тюменской области. По прогнозам, ожидается превышение уровня воды в реке Ишим.