В Тюмени партию ЛДПР покинула группа поддержки Темуркаева, а не члены партии

Posted 11 февраля, 02:11
Published 11 февраля, 02:11
Modified 11 февраля, 07:38
Updated 11 февраля, 07:38
Тюменское отделение ЛДПР прокомментировало массовый уход из «Молодежки». Сообщается, что по состоянию на 10 февраля поступило всего шесть заявлений о выходе из партии, что не является критичным.
Отмечается, все ранее заявленные 150 человек, которые покинули партию — из группы поддержки лидера данной молодежной организации ЛДПР Тимура Темуркаева.
«Ни о каких массовых выходах речи не идет, „150 человек“ — это группа поддержки экс-лидера молодежки Тюмени по другой его общественной деятельности, но не члены партии», — заявили в пресс-службе объединения.
Кроме того, 15 февраля на предстоящем заседании координационного совета отделения партии Темуркаева планируют снять с должности, на его место рассматриваются три претендента из «Молодежки», передает «Ъ-Урал».
Ранее Тимур Темуркаев сообщил «Нашему городу», что первоначально заявленная цифра о покинувших партию 45 активистах, является недостоверной. Со слов депутата Московского МО, количество превышает 150 человек.
К причинам ухода Темуркаев отнес разногласия в плане поставленных задач от руководства и в отсутствии развития.