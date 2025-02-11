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Posted 11 февраля, 02:11

Published 11 февраля, 02:11

Modified 11 февраля, 07:38

Updated 11 февраля, 07:38

В Тюмени партию ЛДПР покинула группа поддержки Темуркаева, а не члены партии

В Тюмени партию ЛДПР покинула группа поддержки Темуркаева, а не члены партии

11 февраля 2025, 02:11
Фото: 1MI.
Информация о массовом уходе из «Молодежки» ЛДПР в Тюмени была опровергнута. В ведомстве прокомментировали, что активисты не являются членами партии.

Тюменское отделение ЛДПР прокомментировало массовый уход из «Молодежки». Сообщается, что по состоянию на 10 февраля поступило всего шесть заявлений о выходе из партии, что не является критичным.

Отмечается, все ранее заявленные 150 человек, которые покинули партию — из группы поддержки лидера данной молодежной организации ЛДПР Тимура Темуркаева.

«Ни о каких массовых выходах речи не идет, „150 человек“ — это группа поддержки экс-лидера молодежки Тюмени по другой его общественной деятельности, но не члены партии», — заявили в пресс-службе объединения.

Кроме того, 15 февраля на предстоящем заседании координационного совета отделения партии Темуркаева планируют снять с должности, на его место рассматриваются три претендента из «Молодежки», передает «Ъ-Урал».

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Ранее Тимур Темуркаев сообщил «Нашему городу», что первоначально заявленная цифра о покинувших партию 45 активистах, является недостоверной. Со слов депутата Московского МО, количество превышает 150 человек.

К причинам ухода Темуркаев отнес разногласия в плане поставленных задач от руководства и в отсутствии развития.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#ЛДПР#Разногласия#Массовый уход
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