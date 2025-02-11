В Тюмени несколько десятков домов остались без воды и отопления

Posted 11 февраля, 02:42
Published 11 февраля, 02:42
Modified 11 февраля, 02:44
Updated 11 февраля, 02:44
В Тюмени жители микрорайона «Тура-2» останутся без воды и отопления на сутки. Информацией об этом с «Нашим городом» поделилась местная жительница Ольга П. С ее слов, они не ходят в детский сад уже два дня.
«Руководство детского сада поставило нас перед фактом в понедельник в районе обеда. В сообщении было указано, что работает УСТЭК. Наши дома на Героев Космоса тоже остались без отопления, в чат дома также была рассылка», — пишет тюменка.
По информации от управляющей компании указано, что в домах ЖК «Тура-2» ограничения будут с восьми утра 11 февраля 2025 года до семи часов утра 12 февраля из-за работ на теплосетях.
«Уважаемые жители! В связи с повреждением на т/трассе АО " УСТЭК " в вашем доме будет отключено отопление и горячее водоснабжение 11.02.2025 года с 08:00 до 07:00 12.02.2025 года. Работы проводит АО " УСТЭК», контактный телефон 386-200», — указано в сообщении.
Строительные работы по реконструкции канализационного коллектора в районе улицы Кремлевской в Тюмени проводятся специалистами «Росводоканал Тюмень». Поврежденный аварийный участок трубы был укреплен инновационным методом санации — полимерным рукавом.