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Posted 11 февраля, 07:07

Published 11 февраля, 07:07

Modified 11 февраля, 07:09

Updated 11 февраля, 07:09

У тюменцев воруют деньги с помощью виртуальных банковских карт

У тюменцев воруют деньги с помощью виртуальных банковских карт

11 февраля 2025, 07:07
Фото: Изображение Midjourney.
Мошенники придумали новый способ кражи денежных средств у тюменцев. Деньги с настоящей банковской карты они могут списать используя виртуальную карту.

Интернет-мошенниками разработана новая преступная схема по краже денег. Злоумышленники убеждают жертву создавать виртуальную карту, которую потом используют для снятия денег через банкоматы. Информацию об этом сообщила пресс-служба тюменского отделения Центрального банка России.

Жителям региона поступают звонки или сообщения в мессенджерах о том, что их личные счета находятся под угрозой. Чтобы обезопасить свои накопления тюменцев просят установить приложение «Центрального банка».

«Для его активации необходимо поднести личную карту к телефону и ввести смс-код от банка. Таким образом мошенники в последующем могут удаленно снять деньги через банкомат», — добавили в пресс-службе регионального управления Центробанка РФ.

Происходит это путем запуска вредоносной программы, которая создает виртуальную карту, уже подключенную к счетам жертвы. С помощью нее и удается обналичивать денежные средства обманутых.

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Во избежания кражи денег, тюменцам рекомендуют не устанавливать сомнительные приложения, не передавать свои личные данные, коды и пароли.

Ранее тюменские мужчины пожаловались на новую схему кражи денег. Девушки приглашают холостых мужчин на свидания, которые заканчиваются потерей денег без присутствия девушки. Об «Наш город» писал здесь.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Мошенничество#Безопасность#Кража денег#Банкоматы#Обман#Центральный банк#Виртуальные карты
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