У тюменцев воруют деньги с помощью виртуальных банковских карт

Posted 11 февраля, 07:07
Published 11 февраля, 07:07
Modified 11 февраля, 07:09
Updated 11 февраля, 07:09
Интернет-мошенниками разработана новая преступная схема по краже денег. Злоумышленники убеждают жертву создавать виртуальную карту, которую потом используют для снятия денег через банкоматы. Информацию об этом сообщила пресс-служба тюменского отделения Центрального банка России.
Жителям региона поступают звонки или сообщения в мессенджерах о том, что их личные счета находятся под угрозой. Чтобы обезопасить свои накопления тюменцев просят установить приложение «Центрального банка».
«Для его активации необходимо поднести личную карту к телефону и ввести смс-код от банка. Таким образом мошенники в последующем могут удаленно снять деньги через банкомат», — добавили в пресс-службе регионального управления Центробанка РФ.
Происходит это путем запуска вредоносной программы, которая создает виртуальную карту, уже подключенную к счетам жертвы. С помощью нее и удается обналичивать денежные средства обманутых.
Во избежания кражи денег, тюменцам рекомендуют не устанавливать сомнительные приложения, не передавать свои личные данные, коды и пароли.
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