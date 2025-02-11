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Posted 11 февраля, 04:36

Published 11 февраля, 04:36

Modified 11 февраля, 04:38

Updated 11 февраля, 04:38

У тюменских вахтовиков на треть увеличилась зарплата

У тюменских вахтовиков на треть увеличилась зарплата

11 февраля 2025, 04:36
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
Зарплата
С начала текущего года средняя зарплата вахтовых работников в Тюменской области почти достигла 169 тысяч рублей. В сравнении с 2024 годом зарплата увеличилась на 29%.

В Тюменской области рост заработной платы отмечается не только в сфере ритейла, но и среди работников вахтового метода. Согласно аналитическим данным «Авито Работы», средняя зарплата вахтовых работников достигла почти 169 тысяч рублей.

Эксперты сообщают, что уровень зарплат тюменских вахтовиков за год увеличился на 29% и теперь держится на отметке 162 978 рублей и выше, пишет ura.ru.

Также аналитики отмечают увеличение количества предложений по трудоустройству вахтовым методом. Среди самых востребованных вакансий стали упаковщики, разнорабочие, сварщики, монтажники и бетонщики.

В Тюмени одну из самых высоких зарплат — от 350 тысяч рублей предлагают инженерам. Среди требований к кандидату: наличие профильного высшего образования и не менее трех лет стажа. Условия труда: 35-45 календарных дней придется проводить в командировке, последующий отдых предлагается в размере 15-20 дней.

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Зарплата директора магазина в Тюменской области составляет 95 тыс. рублей, она поднялась на 8%. Почти 50 тысяч зарабатывают продавцы-консультанты, за год их зарплаты увеличились на 31%. Чуть меньше получают грузчики, уровень их месячного дохода равен 46,8 тыс. рублей.

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