У тюменских вахтовиков на треть увеличилась зарплата

Зарплата директора магазина в Тюменской области составляет 95 тыс. рублей, она поднялась на 8%. Почти 50 тысяч зарабатывают продавцы-консультанты, за год их зарплаты увеличились на 31%. Чуть меньше получают грузчики, уровень их месячного дохода равен 46,8 тыс. рублей.