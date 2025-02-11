У тюменских вахтовиков на треть увеличилась зарплата

Posted 11 февраля, 04:36
Published 11 февраля, 04:36
Modified 11 февраля, 04:38
Updated 11 февраля, 04:38
В Тюменской области рост заработной платы отмечается не только в сфере ритейла, но и среди работников вахтового метода. Согласно аналитическим данным «Авито Работы», средняя зарплата вахтовых работников достигла почти 169 тысяч рублей.
Эксперты сообщают, что уровень зарплат тюменских вахтовиков за год увеличился на 29% и теперь держится на отметке 162 978 рублей и выше, пишет ura.ru.
Также аналитики отмечают увеличение количества предложений по трудоустройству вахтовым методом. Среди самых востребованных вакансий стали упаковщики, разнорабочие, сварщики, монтажники и бетонщики.
В Тюмени одну из самых высоких зарплат — от 350 тысяч рублей предлагают инженерам. Среди требований к кандидату: наличие профильного высшего образования и не менее трех лет стажа. Условия труда: 35-45 календарных дней придется проводить в командировке, последующий отдых предлагается в размере 15-20 дней.
Зарплата директора магазина в Тюменской области составляет 95 тыс. рублей, она поднялась на 8%. Почти 50 тысяч зарабатывают продавцы-консультанты, за год их зарплаты увеличились на 31%. Чуть меньше получают грузчики, уровень их месячного дохода равен 46,8 тыс. рублей.