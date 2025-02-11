Тюменцы застряли в Сочи из-за неисправного самолета

Posted 11 февраля, 14:22
Published 11 февраля, 14:22
Modified 11 февраля, 14:24
Updated 11 февраля, 14:24
Самолет авиакомпании Nordwind вылетел из Сочи с огромной задержкой. Запланированный на 17:45 часов прилет рейса N4 509 теперь ожидается в 22:20 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Время по расписанию: 17:45. Расчетное время: 22:20», — значится на табло.
Пассажиры этого рейса рассказали, что им пришлось ждать другой самолет, потому что в первом нашли неисправность.
«Нас высадили и сказали ждать другой борт. Как маршрутку», — сказала тюменка URA.RU.
Ритм работы тюменской воздушной гавани все чаще сбивается. Вылет сразу двух самолетов из Тюмени в города ХМАО-Югры отложили 6 февраля. Пассажиры рейса ЮТ 221 компании «Ютэйр» в Белоярский просидели в тюменском аэропорту почти на три часа больше, чем ожидали. Вместо 09:30 часов по графику вылет перенесен на 13:05 часов.