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Posted 11 февраля, 14:22

Published 11 февраля, 14:22

Modified 11 февраля, 14:24

Updated 11 февраля, 14:24

Тюменцы застряли в Сочи из-за неисправного самолета

Тюменцы застряли в Сочи из-за неисправного самолета

11 февраля 2025, 14:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Рощино аэропорт
Вылет рейса из Сочи в Тюмень задержали более чем на четыре часа. Борт оказался в воздухе в то время, когда должен был приземляться в Рощино. Пассажирам пришлось пересесть в другой самолет.

Самолет авиакомпании Nordwind вылетел из Сочи с огромной задержкой. Запланированный на 17:45 часов прилет рейса N4 509 теперь ожидается в 22:20 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Рощино.

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«Время по расписанию: 17:45. Расчетное время: 22:20», — значится на табло.

Пассажиры этого рейса рассказали, что им пришлось ждать другой самолет, потому что в первом нашли неисправность.

«Нас высадили и сказали ждать другой борт. Как маршрутку», — сказала тюменка URA.RU.
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Ритм работы тюменской воздушной гавани все чаще сбивается. Вылет сразу двух самолетов из Тюмени в города ХМАО-Югры отложили 6 февраля. Пассажиры рейса ЮТ 221 компании «Ютэйр» в Белоярский просидели в тюменском аэропорту почти на три часа больше, чем ожидали. Вместо 09:30 часов по графику вылет перенесен на 13:05 часов.

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#Марина Коржина#Тюмень#Транспорт#Рощино#Самолеты#Рощино аэропорт
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