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Posted 11 февраля, 06:15

Published 11 февраля, 06:15

Modified 11 февраля, 06:17

Updated 11 февраля, 06:17

Тюменской блокаднице помогли получить выплату для приобретения жилья

Тюменской блокаднице помогли получить выплату для приобретения жилья

11 февраля 2025, 06:15
Фото: Изображение Midjourney.
Тобольская прокуратура помогла получить жилищный сертификат ветерану ВОВ. Сумма сертификата составила более 4 млн руб.
Фото: Прокуратура Тюменской области

Сотрудники прокуратуры Тюменской области помогли блокаднице Ленинграда добиться получения жилищного сертификата. Об этом передает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время проведения патронажа над участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, сотрудники межрайонной прокуратуры установили, что 90-летняя жительница города Тобольска, являющаяся блокадницей Ленинграда, имеет право получить социальную выплату на приобретение жилого помещения.

Пенсионерке разъяснили ее права на получение социальной выплаты, а также помогли собрать необходимый пакет документов и подать заявление в уполномоченный орган.

Благодаря содействию специалистов тобольской прокуратуры, пенсионерка получила свидетельство на приобретение жилого помещения на сумму более 4 млн рублей, на которые она планирует приобрести квартиру.

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В связи с празднованием 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне с апреля 2025 года ветераны получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Получателями станут несколько льготных категорий.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Прокуратура#Тобольск#Великая Отечественная война#День Победы#Квартира#Блокадница#Ветеран ВОВ
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