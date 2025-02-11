Тюменской блокаднице помогли получить выплату для приобретения жилья

Posted 11 февраля, 06:15
Published 11 февраля, 06:15
Modified 11 февраля, 06:17
Updated 11 февраля, 06:17
Сотрудники прокуратуры Тюменской области помогли блокаднице Ленинграда добиться получения жилищного сертификата. Об этом передает пресс-служба региональной прокуратуры.
Во время проведения патронажа над участниками и ветеранами Великой Отечественной войны, сотрудники межрайонной прокуратуры установили, что 90-летняя жительница города Тобольска, являющаяся блокадницей Ленинграда, имеет право получить социальную выплату на приобретение жилого помещения.
Пенсионерке разъяснили ее права на получение социальной выплаты, а также помогли собрать необходимый пакет документов и подать заявление в уполномоченный орган.
Благодаря содействию специалистов тобольской прокуратуры, пенсионерка получила свидетельство на приобретение жилого помещения на сумму более 4 млн рублей, на которые она планирует приобрести квартиру.
В связи с празднованием 80-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне с апреля 2025 года ветераны получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Получателями станут несколько льготных категорий.