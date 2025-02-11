СУЭНКО в 11-й раз поддержит Всероссийский чемпионат «Профессионалы»

Уже через две недели на площадки для профессиональных состязаний выйдут студенты колледжей, техникумов и юниоры — школьники от 14 лет. Задачи чемпионата остаются прежними — повысить престиж профессий и улучшить качество образования. В то время как перечень компетенций, по которым соревнуются конкурсанты, расширяется ежегодно. Для студентов соревнования становятся трамплином к получению и развитию профессиональных навыков и возможностью громко заявить о себе. Для компаний партнеров — шансом найти одаренных специалистов для трудоустройства и своих будущих коллег.