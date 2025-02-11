СУЭНКО в 11-й раз поддержит Всероссийский чемпионат «Профессионалы»

Posted 11 февраля, 06:08
Published 11 февраля, 06:08
Modified 11 февраля, 06:10
Updated 11 февраля, 06:10
Уже через две недели на площадки для профессиональных состязаний выйдут студенты колледжей, техникумов и юниоры — школьники от 14 лет. Задачи чемпионата остаются прежними — повысить престиж профессий и улучшить качество образования. В то время как перечень компетенций, по которым соревнуются конкурсанты, расширяется ежегодно. Для студентов соревнования становятся трамплином к получению и развитию профессиональных навыков и возможностью громко заявить о себе. Для компаний партнеров — шансом найти одаренных специалистов для трудоустройства и своих будущих коллег.
Молодежное направление для СУЭНКО — одно из важных в кадровой политике. Поэтому за ходом чемпионата в компании следят особенно внимательно. Энергетики организуют работу конкурсных площадок по сантехнике, отоплению и электромонтажу в Тобольске и Тюмени, предоставляют необходимое оборудование, в том числе передают накопленный годами опыт и практики участникам.
Лучших представителей рабочих профессий объявят 2 марта 2025 года. Победителям в указанных компетенциях СУЭНКО вручит бессрочный сертификат на трудоустройство в любом филиале компании в Тюменской и Курганской областях.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет свыше 42 тысяч километров, на балансе находится порядка 11 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет превышает 203 тысячи.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более 1,2 тысячи километров сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации. Кроме того, компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Так, в Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, а в корпоративном парке используется 3 электромобиля.
На сегодняшний день в «Сибирско-Уральской энергетической компании» трудится свыше 4,5 тысяч человек.