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Posted 11 февраля, 06:31

Published 11 февраля, 06:31

Modified 11 февраля, 06:34

Updated 11 февраля, 06:34

Строительство пешеходного тоннеля в центре Тюмени под угрозой срыва

Строительство пешеходного тоннеля в центре Тюмени под угрозой срыва

11 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Правительству Тюменской области не удалось оспорить решение Апеляционного суда Санкт-Петербурга, согласно которому пункт постановления, регулирующий строительство в подземных зонах в историческом центре Тюмени, признан недействительным.

Еще в октябре 2024 года тюменский общественный активист Юрий Рябцев добился отмены пункта постановления, регулирующего строительство в подземных зонах. Активиста возмутило тогда строительство многоэтажного дома и подземного паркинга в историческом центре Тюмени.

Несмотря на решение Апелляционного суда работы по строительству продолжились. Правда, власти обратились в кассационный суд, но оспорить вынесенное ранее решение не смогли — суд не нашел причин для его отмены, пишет 72.RU.

Таким образом, теперь пункт постановления, регулирующий строительство в подземных зонах в исторической части города, является недействительным. Это означает, что строительство подземного пешеходного тоннеля в районе улиц Первомайской и Осипенко с выходом на набережную Туры может быть отменено.

В центре Тюмени продолжается стройка вопреки решению суда
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается строительство новой дорожной развязки на Московском тракте и надземного пешеходного перехода. Контракт стоимостью 5,7 миллиарда рублей заключен с компанией «Мостострой-11».Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в ноябре 2026 года.

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