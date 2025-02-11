Строительство пешеходного тоннеля в центре Тюмени под угрозой срыва

Таким образом, теперь пункт постановления, регулирующий строительство в подземных зонах в исторической части города, является недействительным. Это означает, что строительство подземного пешеходного тоннеля в районе улиц Первомайской и Осипенко с выходом на набережную Туры может быть отменено.