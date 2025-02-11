Строительство пешеходного тоннеля в центре Тюмени под угрозой срыва

Posted 11 февраля, 06:31
Published 11 февраля, 06:31
Modified 11 февраля, 06:34
Updated 11 февраля, 06:34
Еще в октябре 2024 года тюменский общественный активист Юрий Рябцев добился отмены пункта постановления, регулирующего строительство в подземных зонах. Активиста возмутило тогда строительство многоэтажного дома и подземного паркинга в историческом центре Тюмени.
Несмотря на решение Апелляционного суда работы по строительству продолжились. Правда, власти обратились в кассационный суд, но оспорить вынесенное ранее решение не смогли — суд не нашел причин для его отмены, пишет 72.RU.
Таким образом, теперь пункт постановления, регулирующий строительство в подземных зонах в исторической части города, является недействительным. Это означает, что строительство подземного пешеходного тоннеля в районе улиц Первомайской и Осипенко с выходом на набережную Туры может быть отменено.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается строительство новой дорожной развязки на Московском тракте и надземного пешеходного перехода. Контракт стоимостью 5,7 миллиарда рублей заключен с компанией «Мостострой-11».Сдача объекта в эксплуатацию запланирована в ноябре 2026 года.