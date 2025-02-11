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Posted 11 февраля, 03:48

Published 11 февраля, 03:48

Modified 11 февраля, 03:50

Updated 11 февраля, 03:50

Аренда складов в Тюмени подорожала в 2,5 раза

Спрос превысил предложение: аренда складов в Тюмени подорожала в 2,5 раза

11 февраля 2025, 03:48
Фото: 1MI.

Аренда складов в Тюмени подорожала в 2,5 раза

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Строительство
За последние полтора года цена аренды за квадратный метр увеличилась с 400-450 рублей до 1 тысячи рублей. Причиной увеличения стоимости стал повышенный спрос на такой вид недвижимости — он превышал предложение в 8 раз.

По словам вице-президента Российской гильдии управляющих и девелоперов Натальи Девятковой, рост спроса у арендаторов на склады обусловлен тем, что в Тюмени сегодня отсутствует качественный складские площади. Обеспеченность ими составляет 149,4 квадратных метров на 1 тысячу жителей. Для сравнения, в соседней Свердловской области этот показатель выше в три раза.

Лишь через четыре года, к 2029 году, объем качественных складских помещений в Тюменской области будет увеличен в три раза, до 437 тысячи квадратных метров. Это произойдет благодаря открытию крупных складских комплексов, в числе которых логистические центры «Монетки», Wildberries и Ozon, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца этого года будет сдан в эксплуатацию распределительный центр сети магазинов «Монетка» на Велижанском тракте, 9. В настоящее время работы по его строительству вышли на завершающую стадию.

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