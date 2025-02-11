Спрос превысил предложение: аренда складов в Тюмени подорожала в 2,5 раза

По словам вице-президента Российской гильдии управляющих и девелоперов Натальи Девятковой, рост спроса у арендаторов на склады обусловлен тем, что в Тюмени сегодня отсутствует качественный складские площади. Обеспеченность ими составляет 149,4 квадратных метров на 1 тысячу жителей. Для сравнения, в соседней Свердловской области этот показатель выше в три раза.