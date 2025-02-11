Спрос превысил предложение: аренда складов в Тюмени подорожала в 2,5 раза

Posted 11 февраля, 03:48
Published 11 февраля, 03:48
Modified 11 февраля, 03:50
Updated 11 февраля, 03:50
По словам вице-президента Российской гильдии управляющих и девелоперов Натальи Девятковой, рост спроса у арендаторов на склады обусловлен тем, что в Тюмени сегодня отсутствует качественный складские площади. Обеспеченность ими составляет 149,4 квадратных метров на 1 тысячу жителей. Для сравнения, в соседней Свердловской области этот показатель выше в три раза.
Лишь через четыре года, к 2029 году, объем качественных складских помещений в Тюменской области будет увеличен в три раза, до 437 тысячи квадратных метров. Это произойдет благодаря открытию крупных складских комплексов, в числе которых логистические центры «Монетки», Wildberries и Ozon, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до конца этого года будет сдан в эксплуатацию распределительный центр сети магазинов «Монетка» на Велижанском тракте, 9. В настоящее время работы по его строительству вышли на завершающую стадию.