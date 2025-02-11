Штормовое предупреждение вновь объявили в Тюменской области

Posted 11 февраля, 08:37
Published 11 февраля, 08:37
Modified 11 февраля, 08:39
Updated 11 февраля, 08:39
Температура воздуха днем 12 февраля составит -2…-7, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже -8…-13. В четверг, 13 февраля, синоптики прогнозирую небольшое похолодание — днем ожидается до -7…-12, в ночные часы -8…-18.
В пятницу, 14 февраля, в Тюменской области ожидается небольшой снег, ветер 4-9 м/с, днем -4…-9, местами до -14, в вечерние и ночные часы температура воздуха опустится до -10…-15, в Уватстком районе до -20…-25.
В Тюмени в ближайшие сутки метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега, ветер до 12 м/с и -3…-8.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 3 февраля был побит температурный рекорд 1961 года. В этот день воздух в областной столице прогрелся до +2,4.