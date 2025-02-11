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Posted 11 февраля, 08:37

Published 11 февраля, 08:37

Modified 11 февраля, 08:39

Updated 11 февраля, 08:39

Штормовое предупреждение вновь объявили в Тюменской области

Штормовое предупреждение вновь объявили в Тюменской области

11 февраля 2025, 08:37
Фото: 1MI.
По данным Росгидрометцентра, в течение ближайших суток на юге региона ожидается ухудшение погодных условий — усиление ветра до 17 м/с, метель, местами пройдут снегопады.

Температура воздуха днем 12 февраля составит -2…-7, в темное время суток столбики термометров не опустятся ниже -8…-13. В четверг, 13 февраля, синоптики прогнозирую небольшое похолодание — днем ожидается до -7…-12, в ночные часы -8…-18.

В пятницу, 14 февраля, в Тюменской области ожидается небольшой снег, ветер 4-9 м/с, днем -4…-9, местами до -14, в вечерние и ночные часы температура воздуха опустится до -10…-15, в Уватстком районе до -20…-25.

В Тюмени в ближайшие сутки метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде снега, ветер до 12 м/с и -3…-8.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 3 февраля был побит температурный рекорд 1961 года. В этот день воздух в областной столице прогрелся до +2,4.

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