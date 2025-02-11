Счета за тепло в Тюмени резко выросли, а вахтовики стали больше зарабатывать

Posted 11 февраля, 13:40
Published 11 февраля, 13:40
Modified 11 февраля, 14:19
Updated 11 февраля, 14:19
Разница между платой, начисленной за декабрь и январь в разных районах области составляет от 500 до 3000 рублей. Жительница Заводоуковска заявила о росте платы в несколько раз: за обогрев 47 кв. м ей придется заплатить 9200 рублей. Житель Тюмени недоволен счетом на 7600 рублей, потому что батареи у него всю зиму перекрыты. По его мнению, для такой теплой зимы топят слишком жарко.
В Тюмени коммунальный платеж увеличится на 15% или на 662 рубля в месяц на примере квартиры в 54 кв. м. И только у 8% горожан, обогревающихся от магистральны тепловых сетей, стоимость отопления вырастет на 19%.
Следователи подали ходатайство, и суд продлил меру пресечения директору драматического театра Сергею Осинцеву. Его не стали арестовывать, но запретили совершать определенные действия. Этот запрет продолжит действовать до 28 апреля.
Аналогичное постановление вынесено и в отношении второго фигуранта дела о мошенничестве. Для замдиректора драмтеатра Александра Чурсина также действует запрет.
Оба обвиняются в хищении из бюджета 14 млн рублей.
14-летний житель Казанского района поверил, что говорит с завучем своей школы. Обман начался с просьб обновить данные для школьного приложения, а закончился угрозами громадных штрафов и суда.
Мошенники вынудили подростка передать банковские данные матери и сказать коды из входящих сообщений. Школьника запугали тем, что деньги с маминой карты якобы уходят на Украину. Ему запретили говорить о переписке под угрозой штрафов. Основная переписка шла ночью, когда вся семья спала. А на утро мама подростка узнала, что злоумышленники от ее имени взяли кредит на 300 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.
В 2025 году зарплата работающих вахтовым методом тюменцев достигла 169 978 рублей. В сравнении с 2024 годом зарплата увеличилась на 29%.
Аналитики отметили увеличение количества предложений по трудоустройству вахтовым методом. Самыми востребованными стали вакансии упаковщики, разнорабочие, сварщики, монтажники и бетонщики.
Одну из самых высоких зарплат — от 350 тыс. рублей в Тюмени предлагают инженерам. Но только при наличии высшего профильного образования и трех лет стажа. При этом, трудиться вдали от дома придется 35-45 дней, а на отдых дадут 15-20 дней.
Проект оказался под угрозой из-за нестыковок в градостроительных документах. Местный общественный активист Юрий Рябцев возмутился планами построить в истерическом центре Тюмени многоэтажку с подземным паркингом. Активист через суд добился отмены нормы, которая регулировала строительство в подземных зонах.
Правительство Тюменской области попыталось оспорить решение о признании недействительным одного пункта в постановлении, который позволил бы одобрить строительство. Но суд посчитал, что предыдущее решение обоснованно, и не стал его отменять.
К слову, работы на месте стройки уже начались, хотя суды продолжаются. Подземный пешеходный тоннель планировалось построить в районе улиц Первомайской и Осипенко с выходом на набережную Туры.