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Posted 11 февраля, 13:40

Published 11 февраля, 13:40

Modified 11 февраля, 14:19

Updated 11 февраля, 14:19

Счета за тепло в Тюмени резко выросли, а вахтовики стали больше зарабатывать

Счета за тепло в Тюмени резко выросли, а вахтовики стали больше зарабатывать

11 февраля 2025, 13:40
Фото: 1MI.
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Тюменцы возмутились выросшими счетами за перекрытые батареи. А вот рост зарплат вахтовиков вызвал бурные обсуждения со знаком плюс. При этом, вопрос строительства пешеходного тоннеля в центре Тюмени остался неоднозначным, хотя суд повторно подтвердил запрет на работы.

Тюменцы пришли в ужас от сумм за отопление в своих квитанциях

Разница между платой, начисленной за декабрь и январь в разных районах области составляет от 500 до 3000 рублей. Жительница Заводоуковска заявила о росте платы в несколько раз: за обогрев 47 кв. м ей придется заплатить 9200 рублей. Житель Тюмени недоволен счетом на 7600 рублей, потому что батареи у него всю зиму перекрыты. По его мнению, для такой теплой зимы топят слишком жарко.

В Тюмени коммунальный платеж увеличится на 15% или на 662 рубля в месяц на примере квартиры в 54 кв. м. И только у 8% горожан, обогревающихся от магистральны тепловых сетей, стоимость отопления вырастет на 19%.

Батареи перекрыты, счет 7600: тюменцы поделились гигантскими платежками за отопление
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Суд продлили меру пресечения директору Тюменского драмтеатра до конца апреля

Следователи подали ходатайство, и суд продлил меру пресечения директору драматического театра Сергею Осинцеву. Его не стали арестовывать, но запретили совершать определенные действия. Этот запрет продолжит действовать до 28 апреля.

Аналогичное постановление вынесено и в отношении второго фигуранта дела о мошенничестве. Для замдиректора драмтеатра Александра Чурсина также действует запрет.

Оба обвиняются в хищении из бюджета 14 млн рублей.

Директора Тюменского драмтеатра Осинцева оставили под следствием
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Тюменский подросток попался на обман подставного завуча

14-летний житель Казанского района поверил, что говорит с завучем своей школы. Обман начался с просьб обновить данные для школьного приложения, а закончился угрозами громадных штрафов и суда.

Мошенники вынудили подростка передать банковские данные матери и сказать коды из входящих сообщений. Школьника запугали тем, что деньги с маминой карты якобы уходят на Украину. Ему запретили говорить о переписке под угрозой штрафов. Основная переписка шла ночью, когда вся семья спала. А на утро мама подростка узнала, что злоумышленники от ее имени взяли кредит на 300 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

«Деньги идут на Украину» — тюменский подросток попался на обмане подставного завуча
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Средняя зарплата вахтовиков выросла на треть в начала года

В 2025 году зарплата работающих вахтовым методом тюменцев достигла 169 978 рублей. В сравнении с 2024 годом зарплата увеличилась на 29%.

Аналитики отметили увеличение количества предложений по трудоустройству вахтовым методом. Самыми востребованными стали вакансии упаковщики, разнорабочие, сварщики, монтажники и бетонщики.

Одну из самых высоких зарплат — от 350 тыс. рублей в Тюмени предлагают инженерам. Но только при наличии высшего профильного образования и трех лет стажа. При этом, трудиться вдали от дома придется 35-45 дней, а на отдых дадут 15-20 дней.

У тюменских вахтовиков на треть увеличилась зарплата
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Пешеходного тоннеля в центре Тюмени может не быть

Проект оказался под угрозой из-за нестыковок в градостроительных документах. Местный общественный активист Юрий Рябцев возмутился планами построить в истерическом центре Тюмени многоэтажку с подземным паркингом. Активист через суд добился отмены нормы, которая регулировала строительство в подземных зонах.

Правительство Тюменской области попыталось оспорить решение о признании недействительным одного пункта в постановлении, который позволил бы одобрить строительство. Но суд посчитал, что предыдущее решение обоснованно, и не стал его отменять.

К слову, работы на месте стройки уже начались, хотя суды продолжаются. Подземный пешеходный тоннель планировалось построить в районе улиц Первомайской и Осипенко с выходом на набережную Туры.

Строительство пешеходного тоннеля в центре Тюмени под угрозой срыва
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