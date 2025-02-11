Счета за тепло в Тюмени резко выросли, а вахтовики стали больше зарабатывать

Разница между платой, начисленной за декабрь и январь в разных районах области составляет от 500 до 3000 рублей. Жительница Заводоуковска заявила о росте платы в несколько раз: за обогрев 47 кв. м ей придется заплатить 9200 рублей. Житель Тюмени недоволен счетом на 7600 рублей, потому что батареи у него всю зиму перекрыты. По его мнению, для такой теплой зимы топят слишком жарко.