ПЦБК в 2024 году нарастила выпуск бумаги, картона и гофропродукции

Posted 11 февраля, 07:55
Published 11 февраля, 07:55
Modified 11 февраля, 07:55
Updated 11 февраля, 07:55
ПЦБК сохранила свои позиции среди крупнейших отечественных производителей тарных картонов и гофроупаковки. Предприятие расширило ассортимент, начав выпуск новой продукции — бумаги и картона низких граммажей с удельной массой 90 и 100 граммов на квадратный метр. Это позволило уменьшить вес конечного продукта — гофроупаковки — без потери в качестве, информирует properm.ru.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков подчеркнул, что высоких показателей удалось достичь благодаря ориентации на запросы клиентов, комплексной модернизации оборудования, повышению эффективности процессов и снижению издержек.
Марков добавил, что ПЦБК стремится предвосхищать потребности клиентов и предоставлять оптимальные, экономичные и качественные упаковочные решения. В прошлом году компания преодолела рубеж в 90 г/м². В текущем году планируется выйти на отгрузку товарных партий продукции с удельной массой 80 г/м². Это потребует новых подходов к оборудованию, автоматизации, планированию производства и системе контроля качества. Всё это станет основными направлениями работы компании в текущем году.
Параллельно с развитием картонно-бумажного производства в ПЦБК продолжится модернизация площадок по выпуску гофропродукции. Планируется установка новой производственной линии и глубокая модернизация существующего оборудования. Это позволит предприятию выпускать дополнительные 2,8 миллиона квадратных метров гофроупаковки в месяц.
Кроме того, ПЦБК сохраняет свои позиции на внешних рынках. В прошлом году компания отгрузила 15,5 тысячи тонн бумаги и картона в другие страны. Ключевыми направлениями стали Китай, Казахстан и Азербайджан.
Финансовые показатели компании также выросли. Объём выручки в прошлом году составил 22 миллиарда рублей, а объём налоговых отчислений превысил 3,9 миллиарда. По итогам 2025 года в компании ожидают увеличение поступлений на уровне 22,5 миллиарда рублей.