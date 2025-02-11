ПЦБК в 2024 году нарастила выпуск бумаги, картона и гофропродукции

Марков добавил, что ПЦБК стремится предвосхищать потребности клиентов и предоставлять оптимальные, экономичные и качественные упаковочные решения. В прошлом году компания преодолела рубеж в 90 г/м². В текущем году планируется выйти на отгрузку товарных партий продукции с удельной массой 80 г/м². Это потребует новых подходов к оборудованию, автоматизации, планированию производства и системе контроля качества. Всё это станет основными направлениями работы компании в текущем году.