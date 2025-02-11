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Posted 11 февраля, 09:20

Published 11 февраля, 09:20

Modified 11 февраля, 09:22

Updated 11 февраля, 09:22

Популярная аптека в Тюмени под угрозой закрытия

Популярная аптека в Тюмени под угрозой закрытия

11 февраля 2025, 09:20
Фото: 1MI.
В Тюмени Росздравнадзор обнаружил множественные нарушения в «Аптеке от склада». За нарушения выявленные нарушения при хранении лекарств аптеке грозит штраф до 200 000 рублей.

В Тюмени Росздравнадзор требует закрыть аптеку, в которой были выявлены многочисленные нарушения. Подробности сообщает пресс-служба объединенных судов Тюменской области.

Росздравнадзор обратился в Арбитражный суд Тюменской области с требованием закрыть ООО «Аптека от склада» в Тюмени из-за нарушений. В аптеке были выявлены нарушения правил хранения лекарств, порядка розничной торговли и других лицензионных требований.

«Установлен факт несоблюдения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в частности, нарушения правил хранения лекарственных средств для медицинского применения, порядка розничной торговли лекарственными препаратами и других требований», — указано в документе.

Росздравнадзор требует привлечь аптеку к административной ответственности по статье, предусматривающей штраф от 100 до 200 тысяч рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток. Предварительное судебное заседание назначено на 25 февраля 2025 года.

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Ранее сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области изъяли из оборота порядка 8 500 килограммов пищевой продукции. Установлено, что по результатам лабораторных исследований гигиеническим нормативам не соответствовало 542 образца.

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