Популярная аптека в Тюмени под угрозой закрытия

Posted 11 февраля, 09:20
Published 11 февраля, 09:20
Modified 11 февраля, 09:22
Updated 11 февраля, 09:22
В Тюмени Росздравнадзор требует закрыть аптеку, в которой были выявлены многочисленные нарушения. Подробности сообщает пресс-служба объединенных судов Тюменской области.
Росздравнадзор обратился в Арбитражный суд Тюменской области с требованием закрыть ООО «Аптека от склада» в Тюмени из-за нарушений. В аптеке были выявлены нарушения правил хранения лекарств, порядка розничной торговли и других лицензионных требований.
«Установлен факт несоблюдения лицензионных требований при осуществлении фармацевтической деятельности, в частности, нарушения правил хранения лекарственных средств для медицинского применения, порядка розничной торговли лекарственными препаратами и других требований», — указано в документе.
Росздравнадзор требует привлечь аптеку к административной ответственности по статье, предусматривающей штраф от 100 до 200 тысяч рублей или приостановить деятельность на срок до 90 суток. Предварительное судебное заседание назначено на 25 февраля 2025 года.
Ранее сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области изъяли из оборота порядка 8 500 килограммов пищевой продукции. Установлено, что по результатам лабораторных исследований гигиеническим нормативам не соответствовало 542 образца.