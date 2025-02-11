nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 16:37

Published 11 февраля, 16:37

Modified 11 февраля, 16:39

Updated 11 февраля, 16:39

Как празднуют 14 февраля в разных странах мира

Первый встречный или суженый по билетику — традиции разных стран на 14 февраля

11 февраля 2025, 16:37
Фото: 1MI.

Как празднуют 14 февраля в разных странах мира

День влюбленных 14 февраля массово отмечают во многих странах мира. Хотя открытки и сладости дарят почти везде, традиции в отдельных странах могут смутить. Расскажем, какие традиции связаны с Днем святого Валентина в разных странах

День святого Валентина с особым размахом празднуют в США, Великобритании, Канаде, Австралии. На Филиппинах влюбленные предпочитают жениться именно в этот день, также много празднующих в Аргентине, Франции, Южной Корее.

Где праздник не прижился

В России февральский День влюбленных так и не стал массовым праздником. Если в 2007 году 14 февраля отмечал каждый второй опрошенный россиянин, то уже в 2023 году — только 13%, следует из результатов опроса Superjob.

Возможно, причина в том, что на Руси был свой праздник для влюбленных, который отмечали летом. 8 июля официально назвал Всероссийским днем семьи, любви и верности и связан с историей любви Петра и Февронии.

Покусились на святое! Холостых тюменцев заманивают на фейковые свидания ради кражи
Узнать подробнее

Любопытно, что в Саудовской Аравии праздновать День святого Валентина запрещено. Большие штрафы грозят магазинам, которые решатся продавать товары, относящиеся к символике этого дня, включая плюшевых мишек и красные розы.

Главная традиция 14 февраля

Устойчивые традиции празднования Валентинова дня сложились только к средним векам. Одна из главных — дарить избранникам открытки-валентинки. По одной из версий, прообразом бумажных сердечек стали немецкие открытки дружбы. Самой первой валентинкой в мире считается записка герцога Орлеанского Карла из лондонского Тауэра супруге. Эти открытки к концу 1700-х годов стали так популярны, что их стали печатать на станках. Валентинки ко Дню влюбленных — самые продаваемые открытки в мире.

Суженый по билетику

В Англии любимым дарили самодельные «ложки любви», которые украшали резьбой в виде сердечек, ключей и замочных скважин. Такой подарок говорил, что путь к сердцу открыт. В Англии и Шотландии накануне Дня святого Валентина парни решали, кому какая дама сердца достанется. В урну опускали билетики с именами молодых девушек и тянули по одному. Девушка на год становилась «Валентинкой» того, кто вытянул ее имя.

Вместо тысячи слов. Быстрые и изящные рецепты для романтического ужина 14 февраля
Узнать подробнее

В Великобритании до сих пор существует поверье, что незамужняя девушка может встретить суженого утром 14 февраля. Нужно только встать до восхода солнца и внимательно смотреть в окно: первый мужчина, который пройдет мимо, и есть ее судьба.

Во Франции мужчины дарят своим возлюбленным драгоценности. Другие подарки не предусмотрены давно устоявшейся традицией. В Дании влюбленные обмениваются посланиями с сухими белыми цветами. А испанцы считают особым шиком использовать для доставки валентинок почтовых голубей.

Тюменцам предложили в аренду секс-игрушки
Узнать подробнее

Шоколад в подарок

В Японии День святого Валентина начали праздновать только в 30-е годы XX века. С подачи одной крупной фирмы по производству шоколада этот день стал днем сладостей, причем, дарят их мужчинам. Часто фигурки Валентина из темного шоколада. Одна из традиций этого дня — конкурс на самое громкое и яркое любовное послание. Юноши и девушки соревнуются, крича о своей любви с помоста.

В Италии принято дарить сладости и вкусно кормить свою половинку. В этот день найти свободный столик в любом кафе и ресторане практически невозможно.

В США День влюбленных празднуют с 1777 года. Подарки в этот день из приятной традиции давно стали успешным бизнесом. Один из традиционных подарков — фигурки из марципана в красных и белых обертках.

Напомним, почти вдвое этой зимой выросли цены на пионы, а розы из Эквадора стали дефицитом.

Читайте также:
Житель Тюменской области зарезал свою мать 19 ударами ножаВласти рассказали тюменцам, почему в феврале не будет длинных выходныхПленный тюменец зарыдал на камеру, а в штанах пассажира в Рощино нашли нечто взрывное
#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тобольск#Праздники#День святого Валентина#Развлечения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика