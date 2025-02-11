Первый встречный или суженый по билетику — традиции разных стран на 14 февраля

В Англии любимым дарили самодельные «ложки любви», которые украшали резьбой в виде сердечек, ключей и замочных скважин. Такой подарок говорил, что путь к сердцу открыт. В Англии и Шотландии накануне Дня святого Валентина парни решали, кому какая дама сердца достанется. В урну опускали билетики с именами молодых девушек и тянули по одному. Девушка на год становилась «Валентинкой» того, кто вытянул ее имя.