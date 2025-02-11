Очередь на автомойку перекрыла тюменцам въезд в ЖК

Posted 11 февраля, 11:22
Published 11 февраля, 11:22
Modified 11 февраля, 11:24
Updated 11 февраля, 11:24
Затор на улице Митинского образовался из-за очереди к автомойке. Цепочка машин загородила проезд во дворы, и она такая плотная, что сквозь нее не проехать. Объехать очередь можно только по встречной полосе.
«Машины занимают всю правую полосу проезжей части. Идет большой встречный поток машин, и надо найти окошко, чтобы молниеносно промчаться по встречке. А за тобой уже очередь из таких же соседей, кто не может попасть домой», — рассказал один из местных жителей порталу 72.ru.
Тюменцы жаловались на проблему еще в прошлом году, но пока «воз и ныне там». Власти сообщили, что на проблемном участке поставят знаки «Остановка запрещена». Но жители близлежащих домов считают, что проблему может решить только расширение дороги или создание зоны ожидания, чтобы клиенты автомойки не стояли на проезжей части.
«Наш Город» сообщал, что в Тюмени из-за ремонта перекроют улицу Ленина. Всего в 2025 году планируется отремонтировать 6,58 км дорог в Тюмени.