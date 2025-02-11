Очередь на автомойку перекрыла тюменцам въезд в ЖК

Тюменцы жаловались на проблему еще в прошлом году, но пока «воз и ныне там». Власти сообщили, что на проблемном участке поставят знаки «Остановка запрещена». Но жители близлежащих домов считают, что проблему может решить только расширение дороги или создание зоны ожидания, чтобы клиенты автомойки не стояли на проезжей части.