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Posted 11 февраля, 07:00

Published 11 февраля, 07:00

Modified 11 февраля, 07:02

Updated 11 февраля, 07:02

Новую базу отдыха построят в Тюмени

Новую базу отдыха построят в Тюмени

11 февраля 2025, 07:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Ее возведут в районе Велижанского тракта до 2027 года. Соответствующая информация указана в постановлении администрации Тюмени «Об утверждении изменений в проект планировки территории планировочных районов „Березняковский“ и „Центральный“».

В документе отмечено, что база отдыха будет рассчитана на 42 посетителя. Также, а данный районах до 2035 года построят детский сад на 250 мест; организацию дополнительного образования на 350 мест, школу на 1121 мест.

Также там планируют возвести спортивный комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров, спортивная площадка площадью 575 квадратов для подготовки к выполнению и выполнения нормативов комплекса ГТО (VI–XI ступени), торговые точки и малоэтажные и индивидуальные дома.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени весной этого года начнет работать банный комплекс «ЕрмолаевЪ Душевные бани». Он расположится на улице Федюнинского.

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