Новую базу отдыха построят в Тюмени

Posted 11 февраля, 07:00
Published 11 февраля, 07:00
Modified 11 февраля, 07:02
Updated 11 февраля, 07:02
В документе отмечено, что база отдыха будет рассчитана на 42 посетителя. Также, а данный районах до 2035 года построят детский сад на 250 мест; организацию дополнительного образования на 350 мест, школу на 1121 мест.
Также там планируют возвести спортивный комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров, спортивная площадка площадью 575 квадратов для подготовки к выполнению и выполнения нормативов комплекса ГТО (VI–XI ступени), торговые точки и малоэтажные и индивидуальные дома.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени весной этого года начнет работать банный комплекс «ЕрмолаевЪ Душевные бани». Он расположится на улице Федюнинского.