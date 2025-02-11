Нацпроект «БАС» направлен на развитие производственно- технологической базы

Posted 11 февраля, 09:36
Published 11 февраля, 09:36
Modified 11 февраля, 09:36
Updated 11 февраля, 09:36
Встреча прошла в Тольятти под председательством президента РФ Владимира Путина. В совещании участвовали члены правительства и руководители ведущих компаний, работающих в сфере беспилотной авиации. К 2030 году страна должна стать одним из мировых технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Такую задачу поставил глава государства, пишет newizv.ru.
Евгений Дитрих, генеральный директор АО «ГТЛК», сообщил, что поддержка отрасли предусмотрена нацпроектом «Беспилотные авиационные системы», стартовавшим в 2024 году. Этот проект направлен на развитие производственной и технологической базы.
По словам Дитриха, его компания начала заниматься лизингом дронов в 2023 году, заключая коммерческие соглашения. В прошлом году она стала основным заказчиком беспилотников. За все время своей деятельности в этом направлении ГТЛК инвестировала более 10 млрд рублей в производство дронов, разместив заказы более чем на 3000 единиц оборудования у двадцати трех производителей.
Дитрих отметил, что большая часть беспилотников пришлась на государственные гражданские заказы, предусматривающие поставку дронов госпредприятиям, а также федеральным и региональным органам власти. Руководитель ГТЛК обратил внимание, что уже сейчас государственные заказчики готовят сделки на 2025 год.
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС», связывает недостаточное развитие отрасли беспилотной авиации с отсутствием качественной нормативно-правовой базы в России. Необходимо формировать эту базу, применяя экспериментальные правовые режимы и расширяя их возможности.
Варятченко также предлагает разрешить полёты дронов в регионах, где для этого есть подходящие условия. Открытие воздушного пространства для гражданских беспилотников должно сопровождаться строгими требованиями безопасности, которую может обеспечить использование передовых технологий. Важно активно внедрять отечественные разработки, проверенные на «Архипелаге-2024», такие как системы обнаружения, сопровождения и идентификации дронов в реальном времени, пояснил Варятченко.
По итогам совещания президент России поручил правительству до 1 июня 2025 года разработать проект законодательной базы для использования гражданских БАС. Если эта работа будет выполнена вовремя, новые нормативно-правовые акты будут приняты уже в этом году, а первые гражданские дроны тяжёлых классов начнут эксплуатироваться в стране с 2026 года.