Нацпроект «БАС» направлен на развитие производственно- технологической базы

По словам Дитриха, его компания начала заниматься лизингом дронов в 2023 году, заключая коммерческие соглашения. В прошлом году она стала основным заказчиком беспилотников. За все время своей деятельности в этом направлении ГТЛК инвестировала более 10 млрд рублей в производство дронов, разместив заказы более чем на 3000 единиц оборудования у двадцати трех производителей.