Народные приметы на Лаврентьев день: чего нельзя делать 11 февраля

Предки верили, что от разгула нечистой силы на Лаврентия можно защититься, если побрызгать углы дома святой водой и напоить ею всех домочадцев. В этот день детей не оставляли дома одних, не принуждали ни к чему, а женщинам запрещалось ходить с распущенными волосами. Считалось, что это приведет к нападкам зла. Все, кто уходил из дома, должны были брать с собой компанию, хотя бы фотографию кого-то из близких.