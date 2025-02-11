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Posted 11 февраля, 02:07

Published 11 февраля, 02:07

Modified 11 февраля, 02:07

Updated 11 февраля, 02:07

Народные приметы на Лаврентьев день: чего нельзя делать 11 февраля

Народные приметы на Лаврентьев день: чего нельзя делать 11 февраля

11 февраля 2025, 02:07
Фото: 1MI.
Православная церковь вспоминает преподобного Лаврентия, который получил славу целителя. А предки верили, что в этот день может разгуляться нечистая сила. С этим и связаны многие приметы и запреты для 11 февраля.

Считалось, что в Лаврентьев день искренняя молитва поможет вылечить глазные болезни и даже вернуть зрение. Для укрепления общего здоровья принято варить кашу и кормить всех членов семьи. Еще одной вкусной традицией было печь пирожки или кулебяку с капустой — так в дом придет изобилие.

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Предки верили, что от разгула нечистой силы на Лаврентия можно защититься, если побрызгать углы дома святой водой и напоить ею всех домочадцев. В этот день детей не оставляли дома одних, не принуждали ни к чему, а женщинам запрещалось ходить с распущенными волосами. Считалось, что это приведет к нападкам зла. Все, кто уходил из дома, должны были брать с собой компанию, хотя бы фотографию кого-то из близких.

Главный запрет Лаврентьева дня — ссоры. Считалось, что, начав ругаться в этот день, люди не помирятся еще долго, а в ссору втянут и родных, и знакомых. Еще в этот день нельзя ругать себя перед зеркалом и даже думать о плохом рядом с этим предметом.

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Народный календарь советовал на Лаврентия узнавать погоду на март. Если 11 февраля выпадало на новолуние, то погода в этот день была такой же, как в первую половину марта. Если выпадало на полнолуние, то — во вторую половину марта. Холодная погода в этот день предвещала жаркий август, а ветер — дождливое лето.

Предки примечали и погоду на ближайшее время. Так, падающий крупными хлопьями снег предвещал скорую оттепель. Таким же знаком были трудности с растопкой печи: если дрова дымили, готовились к скорому теплу. Луна красного цвета была приметой сильного ветра.

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#Марина Коржина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Приметы
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