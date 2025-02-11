На Тюмень сегодня обрушится штормовой ветер

Облачная с прояснениями погода, гололед и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются на юге Тюменской области во вторник, 11 февраля. В дневные часы температура воздуха составит -2…-7, ночью ожидается до -5…-10, при прояснении до -15.

В Тюмени 11 февраля метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит -6…-3, в вечерние часы термометры покажут -8…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,6 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:16 закат в 17:28, продолжительность дня 9 часов 12 минут. Затопления будут: метеорологи дали прогноз по паводку в Тюменской области Узнать подробнее В Тобольске 11 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут -5…-4, в вечерние часы ожидается до -7…-4. Ветер будет дуть со скоростью 6,6 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:09, закат в 17:13, продолжительность дня 9 часов 4 минуты. В Ишиме 11 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду. Дневная температура воздуха составит -4…-4, в вечерние и ночные часы столбики термометров покажут -9…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,8 м/с. УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:57 закат в 17:15 продолжительность дня 9 часов 18 минут. Читайте также: Банный комплекс «ЕрмолаевЪ» за 200 млн рублей откроют в Тюмени Он не справляется! Жители Заболотья потребовали отставки главы Тобольского района В Тюмени водитель насмерть сбил пешехода и скрылся