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Posted 11 февраля, 01:13

Published 11 февраля, 01:13

Modified 11 февраля, 01:13

Updated 11 февраля, 01:13

На Тюмень сегодня обрушится штормовой ветер

На Тюмень сегодня обрушится штормовой ветер

11 февраля 2025, 01:13
Фото: 1MI.
Облачная с прояснениями погода, гололед и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются на юге Тюменской области во вторник, 11 февраля. В дневные часы температура воздуха составит -2…-7, ночью ожидается до -5…-10, при прояснении до -15.

В Тюмени 11 февраля метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит -6…-3, в вечерние часы термометры покажут -8…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:16 закат в 17:28, продолжительность дня 9 часов 12 минут.

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В Тобольске 11 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут -5…-4, в вечерние часы ожидается до -7…-4. Ветер будет дуть со скоростью 6,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:09, закат в 17:13, продолжительность дня 9 часов 4 минуты.

В Ишиме 11 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду. Дневная температура воздуха составит -4…-4, в вечерние и ночные часы столбики термометров покажут -9…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:57 закат в 17:15 продолжительность дня 9 часов 18 минут.

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