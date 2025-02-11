На Тюмень сегодня обрушится штормовой ветер

Posted 11 февраля, 01:13
Published 11 февраля, 01:13
Modified 11 февраля, 01:13
Updated 11 февраля, 01:13
В Тюмени 11 февраля метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром и днем температура воздуха составит -6…-3, в вечерние часы термометры покажут -8…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:16 закат в 17:28, продолжительность дня 9 часов 12 минут.
В Тобольске 11 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. В утренние и дневные часы термометры покажут -5…-4, в вечерние часы ожидается до -7…-4. Ветер будет дуть со скоростью 6,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:09, закат в 17:13, продолжительность дня 9 часов 4 минуты.
В Ишиме 11 февраля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду. Дневная температура воздуха составит -4…-4, в вечерние и ночные часы столбики термометров покажут -9…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 6,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:57 закат в 17:15 продолжительность дня 9 часов 18 минут.