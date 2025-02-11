nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 февраля, 05:53

Published 11 февраля, 05:53

Modified 11 февраля, 05:55

Updated 11 февраля, 05:55

Московский антрополог раскритиковал тюменские слоганы

Московский антрополог раскритиковал тюменские слоганы

11 февраля 2025, 05:53
Фото: 1MI.
В туристический слоган Тюменской области «В Сибири по своей воле» заложен негативный контекст. Об этом заявил антрополог, фольклорист, автор концепции об активных горожанах Михаил Алексеевский в эфире передачи «Диалоги о городе».
«У меня сложное отношение к данному слогану. С одной стороны он остроумный и выделяется среди таких „бесцветных“ и банальных слоганов, как „Богатство природы“ и „Лучшее наследие веков“. В нем присутствует обыгрывание стереотипа, что в Сибирь всех ссылали. Но с другой стороны — негативная семантика в нем присутствует», — отметил Алексеевский.

По его словам, примером восприятия города как страшного места, куда тебя могут сослать, является Магадан. Хотя это стереотип — Магадан является хорошим развивающимся городом России.

Еще один слоган Тюмени «Город, где начинается путь» Алексеевский считает слишком банальным. По мнению антрополога, подобный слоган может придумать любой другой российский город. А вот у слогана «Холодные снаружи, горячие внутри» потенциал имеется. Правда, для него требуется дополнительное объяснение в части связи с термальными курортами.

Город-нефть или город-мечта: почему Тюмень пока не для туристов?
Узнать подробнее

Алексеевский также отметил, что при формирования городской идентичности властям не стоит зацикливаться только на том, чем заинтересовать туристов. По мнению антрополога, работа с жителями города также важна.

«Жителей города тоже нужно заинтересовывать. В числе инструментов — различные городские тематические фестивали, арт-объекты, связанные с историей города, его особенностями», — отметил Михаил Алексеевский.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году в Тюменской области туристы потратили более 37 миллиардов рублей на питание и проживание, экскурсии и сувениры.

Читайте также:
Когда в Тюменской области введут туристический налог? Ответ властейВласти рассказали, когда будет достроена развязка на Червишевском трактеУ тюменских участников СВО блокируют банковские счета
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Туристы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика