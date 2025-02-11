Московский антрополог раскритиковал тюменские слоганы

Posted 11 февраля, 05:53
Published 11 февраля, 05:53
Modified 11 февраля, 05:55
Updated 11 февраля, 05:55
«У меня сложное отношение к данному слогану. С одной стороны он остроумный и выделяется среди таких „бесцветных“ и банальных слоганов, как „Богатство природы“ и „Лучшее наследие веков“. В нем присутствует обыгрывание стереотипа, что в Сибирь всех ссылали. Но с другой стороны — негативная семантика в нем присутствует», — отметил Алексеевский.
По его словам, примером восприятия города как страшного места, куда тебя могут сослать, является Магадан. Хотя это стереотип — Магадан является хорошим развивающимся городом России.
Еще один слоган Тюмени «Город, где начинается путь» Алексеевский считает слишком банальным. По мнению антрополога, подобный слоган может придумать любой другой российский город. А вот у слогана «Холодные снаружи, горячие внутри» потенциал имеется. Правда, для него требуется дополнительное объяснение в части связи с термальными курортами.
Алексеевский также отметил, что при формирования городской идентичности властям не стоит зацикливаться только на том, чем заинтересовать туристов. По мнению антрополога, работа с жителями города также важна.
«Жителей города тоже нужно заинтересовывать. В числе инструментов — различные городские тематические фестивали, арт-объекты, связанные с историей города, его особенностями», — отметил Михаил Алексеевский.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году в Тюменской области туристы потратили более 37 миллиардов рублей на питание и проживание, экскурсии и сувениры.