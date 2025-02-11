Московский антрополог раскритиковал тюменские слоганы

Еще один слоган Тюмени «Город, где начинается путь» Алексеевский считает слишком банальным. По мнению антрополога, подобный слоган может придумать любой другой российский город. А вот у слогана «Холодные снаружи, горячие внутри» потенциал имеется. Правда, для него требуется дополнительное объяснение в части связи с термальными курортами.