Экономия на продуктах питания в 2025 году — советы экспертов и личный опыт тюменцев

Posted 11 февраля, 10:45
Published 11 февраля, 10:45
Modified 11 февраля, 10:47
Updated 11 февраля, 10:47
Мы поговорили с жителями Тюмени и узнали, как они уже сегодня экономят на продуктах, и узнали, какие рекомендации дают эксперты по оптимизации расходов.
В Тюменской области так называемый минимальный набор продуктов подорожал до значений, которые стали рекордными. Как мы сообщали ранее, всего за полгода этот самый набор прибавил в стоимости 3,4%, его цена в декабре 2024 года составила 7,4 тысячи рублей. Для сравнения, в июле прошлого года аналогичный набор обходился чуть более чем в 7 тысяч рублей. Кроме того, базовый набор продуктов в Тюменской области по цене обогнал уровень, зафиксированный в среднем по стране.
Однако впереди, судя по всему, новые рекорды. Аналитики сделали прогноз, согласно которому уже в феврале 2025 года в Тюмени продукты могут подорожать еще на 15%. В частности, об этом рассказал основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков. Все дело в нестабильности курса российской национальной валюты, в инфляции, и в затратах на производство, которые тоже растут. Свою роль сыграет и сезон, поскольку зимой в Тюменской области цены, как правило, повышаются.
В таких условиях даже те, кто до последнего пытался не обращать внимания на суммы в чеках, начинают задумываться о том, что неплохо бы начать экономить на продуктах.
На сколько подорожает тот или иной продукт — предсказать и тем более спрогнозировать точно невозможно. Однако в любом случае имеет смысл развивать умение экономить, находить и выбирать лучшее по наиболее выгодным ценам.
Пожалуй, самый очевидный способ сократить расходы на покупку продуктов к столу в 2025 году — это тщательно анализировать все траты. Для этого следует сохранять все чеки и внимательно изучать их, сравнивая разные позиции. К примеру, именно так уже поступает наша читательница Ирина.
«В конце прошлого года решила провести эксперимент — начала собирать все чеки в магазинах, потом смотрела, на что именно больше всего денег у меня уходит. Мне хватило месяца, чтобы понять, где и на чем я могут сэкономить. Решила отказаться от творога определенного бренда, перешла на более дешевый, но не менее достойный аналог. От чего-то решила вообще отказаться», — рассказала она.
Игорь Балынин, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук, в беседе с изданием «Газета.Ru» напомнил, что оптимальная стратегия экономии на продуктах — это тщательное планирование расходов.
«Имеет смысл составлять списки всех покупок, делать это можно и в электронном виде, и на бумаге. Такой способ обезопасит от желания купить что-нибудь ненужное. Кроме того, очень важно внимательно изучать информацию на этикетках. К примеру, у одного производителя товар может продаваться в емкости одного объема, а у другого производителя тот же самый товар — в другой емкости. Иногда более выгодное решение — приобрести одну большую упаковку вместо нескольких небольших. Кроме того, необходимо сопоставлять реальные объемы потребления продуктов в семье и сроки годности конкретных продовольственных товаров. Иногда масштабная закупка впрок — это прямой путь к дополнительным расходам, а вовсе не к экономии», — отметил эксперт.
Также Игорь Балынин рекомендует изучать и цены на продукты в разных торговых сетях. Для этого можно использовать специальные приложения, так называемые агрегаторы. В некоторых магазинах, как напомнил эксперт, при заказе можно выбирать продукты из определенных групп и категорий со скидкой.
Многие тюменцы в 2025 году продолжают оптимизировать траты на продукты, закупая все, что нужно, впрок, большими партиями. Они отправляются со списками в крупные гипермаркеты и делают масштабные покупки. Впрочем, такой способ экономии далеко не все считают оптимальным.
Ольга Матвеева, финансовый консультант торговой сети, в беседе с изданием «Известия» отметила, что закупки на неделю и более — не самый эффективный способ.
«Оптимальный вариант — ходить за продуктами в магазин один раз в неделю или дважды. Такой подход позволит покупать нужные продукты без риска того, что они испортятся. Кроме того, можно еще и правильно планировать питание семьи, не тратя на это лишнее время. Не стоит забывать, что у продуктов есть сроки годности», — предупреждает эксперт.
Закупка продуктов впрок в 2025 году может стать неплохой возможностью сэкономить и с учетом акций, которые регулярно проводят крупные магазины. К примеру, в некоторых сетях при покупке продуктов в количестве трех, четырех или пяти упаковок, предоставляются скидки. Конечно, пользоваться такими предложениями имеет смысл только в том случае, если речь идет о продуктах, которые хранятся долго — это различные крупы, макароны, консервы. Соки, минеральная вода — то, что также выгоднее покупать «крупными партиями».
Эффективный способ экономить на продуктах в 2025 году — это разумно подходить к планированию рациона, в том числе, к готовке. В частности, из одного и того же продукта при желании можно приготовить немало вкусных и полезных блюд. Так семейное меню станет более разнообразным без ущерба для бюджета.
«Раньше я над тратами особенно не задумывалась, например, могла купить куриные грудки в упаковке, все это запечь — и получался ужин. Теперь такой ужин обходится довольно дорого. Поэтому я делаю так: филе нарезаю, тушу с зеленью, овощами — хватает на всю семью. То же филе я перемалываю в мясорубке, добавляю кабачки, картофель, крупу, и готовлю очень вкусные котлеты», — рассказала нашему изданию Анастасия из Тюмени.
Татьяна из Тобольска тоже старается рационально подходить к расходованию продуктов. Она поделилась с нашим изданием несколькими своими лайфхаками.
«Пришлось вспомнить о том, как готовили моя мама и бабушка. Допустим, ту же косточку я уже не выбрасываю, использую для бульона, иногда даже замораживаю. Если попадаются жирные куски — не выбрасываю тоже, они идут на плов. Куриное филе уже не запекаю, а делаю из них отбивные. Бывает, что попадается волокнистое мясо, я его мариную и тушу в соусе, который тоже готовлю сама», — отмечает наша читательница.
Готовить соусы самостоятельно начала и наша читательница Евгения из Тюмени.
«На одно блюдо, которое я, к примеру, планирую приготовить к приходу гостей, уходит целая бутылка соуса, а стоить сейчас он стал почти тысячу рублей. Я подумала, что, возможно, могу сделать что-то подобное сама, внимательно прочитала состав, поискала в интернете рецепты, начала экспериментировать. Сейчас такой соус я готовлю сама без всяких проблем, и выходит значительно дешевле», — признается она.
Доступность абсолютно любых фруктов и овощей в супермаркетах в любое время года — то, к чему тюменцы успели привыкнуть. Однако в силу растущих цен на продукты от такого изобилия и экзотики лучше отказаться. Однако относительно доступными остаются так называемые сезонные овощи и фрукты.
Очевидно, что разумнее и гораздо менее разрушительнее для бюджета покупать те же арбузы в конце лета, когда наступает их сезон, а не в разгар зимы, когда на прилавках присутствуют только импортные продукты по фантастическим ценам.
Семья нашего читателя Игоря из Ишима перестала покупать кетчуп, открыв для себя его гораздо более доступный по цене аналог — томатный соус.
«Такой соус каждое лето делает моя теща, с зеленью, все с ее огорода. Заготовок у нее очень много, и она нас ими исправно снабжает. Так что кетчуп мы перестали покупать вообще, чему очень рады», — делится Игорь.
Широкий ассортимент, которым продукты представлены в супермаркетах Тюмени, дает возможности для выбора. Тот продукт, который стал неподъемным для бюджета, практически всегда можно заменить чем-то другим, более доступным.
«Не могу жить без соуса песто, но базилик по цене просто улетел в космос. И я совершенно случайно нашла в интернете рецепт песто, в котором базилик советовали заменить петрушкой. Сначала отнеслась скептически, но решила попробовать. Получилось, конечно, не так, как раньше, но замена вышла вполне достойная», — рассказала нашему изданию о своем эксперименте Яна из Тюмени.
Многие читатели, кстати, рассказывали нам о том, что они перешли с моцареллы на мягкий и относительно недорогой адыгейский сыр, и используют его в салатах, в качестве ингредиента для пиццы. Вместо рикотты некоторые из тех, с кем нам удалось побеседовать, начали использовать обычный мягкий творог.
Способ, который далеко не всем тюменцам может показаться очевидным. У многих сложилось мнение, что доставка — это всегда затратно, и дешевле сходить или съездить в магазин за продуктами самому. На самом деле этот способ стоит рассмотреть хотя бы по той причине, что он исключает риск накупить ненужного. Ведь при формировании заказа в приложении или на сайте покупатель кладет в корзину только то, что ему действительно нужно. Стоит отметить, что на так называемые импульсивные покупки нередко приходится порядка 25% всей суммы магазинного чека. Плюс ко всему, доставка экономит и время, которое для многих едва ли не более ценный ресурс, чем деньги.
«Для меня доставка — это удобно и выгодно. Я все покупаю по списку, то есть, в ненужные мне разделы попросту не захожу, соответственно, лишнего не трачу. При заказе мне часто присылают промокод на скидку, которую я использую уже в следующий раз. Экономия ощутимая», — поделился наш читатель Александр из Тюмени.
Стоит отметить, что при заказе продуктов с доставкой домой можно получит и кешбэк. Кроме того, многие продовольственные товары со скидкой или по акции можно купить только через приложения — такие опции предлагают известные торговые сети. И это дополнительный аргумент в пользу доставки как способа сэкономить на продуктах в 2025 году.
Итак, сэкономить на продуктах в Тюмени в 2025 году возможно при правильном подходе: анализ расходов, рациональное планирование покупок, использование сезонных продуктов и скидок. Тюменцы уже активно применяют различные стратегии, такие как закупки впрок, замена дорогих продуктов на более доступные аналоги и использование доставок для избежания импульсивных покупок. Эксперты рекомендуют внимательно следить за акциями и выбирать товары в выгодных упаковках.