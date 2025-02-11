Более миллиона рублей потратят в Тюмени на закупку 40 валидаторов

Posted 11 февраля, 03:04
Published 11 февраля, 03:04
Modified 11 февраля, 03:06
Updated 11 февраля, 03:06
Тюменские власти планируют выделить более одного миллиона рублей на закуп валидаторов для общественного транспорта. Информация об этом размещена на официальном сайте государственных закупок.
В документации указано, что крепления на поручень стационарного валидатора должны устанавливаться горизонтально и вертикально, а также легко сниматься с крепежа.
Закуп валидаторов будет в количестве 40 штук, начальная цена лота объявлена в сумме 1 млн 130 тысяч рублей. С момента заключения контракта, устройства должны доставить не позднее двух недель.
Заказчиком выступает АО «Тюменская транспортная система».
В конце 2024 года тюменцы раскритиковали работу городского общественного транспорта. Под разнос попала работа валидаторов, которые списывают оплату дважды или не работают вовсе.