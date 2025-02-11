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Posted 11 февраля, 03:04

Published 11 февраля, 03:04

Modified 11 февраля, 03:06

Updated 11 февраля, 03:06

Более миллиона рублей потратят в Тюмени на закупку 40 валидаторов

Более миллиона рублей потратят в Тюмени на закупку 40 валидаторов

11 февраля 2025, 03:04
Фото: 1MI.
В Тюмени для общественного транспорта будет закуплено 40 валидаторов. На приобретение планируется выделить более одного миллиона рублей.

Тюменские власти планируют выделить более одного миллиона рублей на закуп валидаторов для общественного транспорта. Информация об этом размещена на официальном сайте государственных закупок.

В документации указано, что крепления на поручень стационарного валидатора должны устанавливаться горизонтально и вертикально, а также легко сниматься с крепежа.

Закуп валидаторов будет в количестве 40 штук, начальная цена лота объявлена в сумме 1 млн 130 тысяч рублей. С момента заключения контракта, устройства должны доставить не позднее двух недель.

Заказчиком выступает АО «Тюменская транспортная система».

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В конце 2024 года тюменцы раскритиковали работу городского общественного транспорта. Под разнос попала работа валидаторов, которые списывают оплату дважды или не работают вовсе.

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#Ксения Мальчева#Транспорт
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