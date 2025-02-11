Банк для российских ИП отменил тарифы и комиссии

Банк «Хайс» стал первым лайфстайл-банком в России, который предлагает услуги для индивидуальных предпринимателей без комиссий и тарифов. С февраля 2025 года банк убрал дополнительные условия для своих клиентов и реализовал концепцию семейного офиса вместо привычного банковского обслуживания.

Основанный в 2021 году как финансовая организация для ИП, «Хайс» предлагает множество бесплатных услуг, среди которых переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счетов, услуги внешнеэкономической деятельности, бухгалтерское сопровождение и международные переводы. Об этом пишет 56orb.ru. Тем не менее, чтобы стать клиентом банка, предприниматель должен подходить под определенные требования: минимальный срок ведения бизнеса на конкретном рынке — один год; добросовестность; принадлежность к «зеленой группе риска» согласно классификации Центрального банка. В ближайшем будущем банк намерен представить три новые группы продуктов: бесплатные финансовые инструменты, лайфстайл-сервисы, а также услуги персонализированного family office, которые будут закрывать не только банковские, но и личные поручения клиентов. Новый СЕО «Хайс» Павел Семенов — бывший председатель правления Модульбанка и основатель компании «Черная бухгалтерия». Семенов отмечает, что миссия «Хайс» заключается в улучшении качества обслуживания предпринимателей. Он уверен, что новый стандарт позволит повысить уровень банковского сервиса в России.