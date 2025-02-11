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Posted 11 февраля, 07:10

Published 11 февраля, 07:10

Modified 11 февраля, 07:10

Updated 11 февраля, 07:10

Банк для российских ИП отменил тарифы и комиссии

Банк для российских ИП отменил тарифы и комиссии

11 февраля 2025, 07:10
Фото: Изображение Midjourney.
Банк «Хайс» стал первым лайфстайл-банком в России, который предлагает услуги для индивидуальных предпринимателей без комиссий и тарифов. С февраля 2025 года банк убрал дополнительные условия для своих клиентов и реализовал концепцию семейного офиса вместо привычного банковского обслуживания.

Основанный в 2021 году как финансовая организация для ИП, «Хайс» предлагает множество бесплатных услуг, среди которых переводы по реквизитам, снятие наличных, пополнение счетов, услуги внешнеэкономической деятельности, бухгалтерское сопровождение и международные переводы. Об этом пишет 56orb.ru.

Тем не менее, чтобы стать клиентом банка, предприниматель должен подходить под определенные требования: минимальный срок ведения бизнеса на конкретном рынке — один год; добросовестность; принадлежность к «зеленой группе риска» согласно классификации Центрального банка.

В ближайшем будущем банк намерен представить три новые группы продуктов: бесплатные финансовые инструменты, лайфстайл-сервисы, а также услуги персонализированного family office, которые будут закрывать не только банковские, но и личные поручения клиентов.

Новый СЕО «Хайс» Павел Семенов — бывший председатель правления Модульбанка и основатель компании «Черная бухгалтерия». Семенов отмечает, что миссия «Хайс» заключается в улучшении качества обслуживания предпринимателей. Он уверен, что новый стандарт позволит повысить уровень банковского сервиса в России.

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