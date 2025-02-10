Он не справляется! Жители Заболотья потребовали отставки главы Тобольского района

Posted 10 февраля, 08:51
Published 10 февраля, 08:51
Modified 10 февраля, 09:03
Updated 10 февраля, 09:03
«Леонид Валерьевич не выполнил свои обязанности по устройству и содержанию зимних автодорог в Тобольском районе. Не предпринимал необходимых действий, чтобы ускорить открытие автозимников, и даже создавал препятствия для работы подрядной организации, которая выиграла аукцион на строительство и содержание этих дорог», — указано в тексте опубликованной петиции.
Отмечено, что из-за нерасторопности главы Тобольского района ряд деревень в Заболотье на протяжении длительного времени оставались без продуктов первой необходимости и лекарственных средств.
Также указано, что по данным на 8 февраля 2025 года проезд по направлению Овсянникова-Лайтамак-Ишменева-Иземеть-Ачиры все еще затруднен. При этом каких-либо мер по улучшению ситуацию не предпринимается.
Вызывает нарекания у жителей Заболотья и вопросы обеспечения топливом — в деревни и села, расположенные в труднодоступных районах, доставляют самый дешевый дизель.
«Леонид Валерьевич отчитывается перед губернатором и в социальных сетях, что на территории всё хорошо и нет поводов для беспокойства. Он утверждает, что все обязанности распределил между своими заместителями, поэтому нет причин наказывать его. Мы считаем, что чиновник, который не справляется со своими должностными обязанностями, из-за чего уже не первый год страдают жители девяти населенных пунктов, не должен занимать должность главы Тобольского района», — отмечено в петиции.
Напомним, в конце января жители Заболотья записали видеообращение к губернатору Тюменской области Александру Моору, в котором попросили главу региона приехать в Ачиры и лично заняться ускорением процесса строительства зимников. На минувшей недели власти Тобольского района отчитались, что жители отделанных деревень получили новые зимники.