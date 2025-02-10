nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 06:31

Published 10 февраля, 06:31

Modified 10 февраля, 09:19

Updated 10 февраля, 09:19

Метеорологи дали прогноз по паводку в Тюменской области

Затопления будут: метеорологи дали прогноз по паводку в Тюменской области

10 февраля 2025, 06:31
Фото: 1MI.

Метеорологи дали прогноз по паводку в Тюменской области

Сюжет
Ишим
Согласно предварительным прогнозам, предстоящей весной высшие уровни воды на реках Тюменской области ожидаются в основном выше нормы. В частности, ожидается выше нормативных значений водность Иртыша.
«Прогнозируемая водность Иртыша в пределах Тюменской области ожидается выше нормы в районе Тобольска и в устье у Ханты-Мансийска. На левобережных притоках Иртыша-Тобола и Пура прогнозируется водность в пределах нормы, Ишима и Оби — выше нормы», — сообщили специалисты в ходе заседания общественного совета Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.

Что касается Тобола и Туры, то превышения уровней воды на данных реках не ожидается. Напротив, водность будет ниже, чем в предыдущие годы.

Отметим, что еще ранее в МЧС России сообщали о вероятных высоких уровнях воды в реке Ишим вследствие повышенных сбросов воды с казахстанских ГЭС. В начале января на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области был зафиксирован рекордный уровень перелива — 7 сантиметров. Абсолютная отметка уровня воды превысила критическую норму и достигла 138,07 метра,

В настоящее время ситуацию на Сергеевском водохранилище стабилизировали. Перелив через гребень составлял 2 сантиметра, и только с одной стороны гидроузла, а не по всей его длине. Уровень по-прежнему оставался высоким — 138 метров.

Тура на грани гибели: последний месяц зимы может стать приговором для тюменской реки
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский краевед Александр Петрушин высказал мнение о том, что тюменская река Тура может полностью исчезнуть через пять лет. Это произойдет, если в береговой зоне продолжатся работы по активной застройке, а работы по очистке дна водоема и береговой линии проведены не будут.

Читайте также:
Политолог Безделов рассказал, что ждет тюменскую ЛДПР после ухода молодежкиОколо миллиарда рублей потратили тюменцы осенью на покупку зимних автошинВ Тюмени скончался заслуженный врач РФ Борис Гиберт
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Ишим#Прогнозы#Тура#Паводок#Паводок в Ишиме
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика