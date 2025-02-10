Затопления будут: метеорологи дали прогноз по паводку в Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что тюменский краевед Александр Петрушин высказал мнение о том, что тюменская река Тура может полностью исчезнуть через пять лет. Это произойдет, если в береговой зоне продолжатся работы по активной застройке, а работы по очистке дна водоема и береговой линии проведены не будут.