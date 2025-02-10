Затопления будут: метеорологи дали прогноз по паводку в Тюменской области

Posted 10 февраля, 06:31
Published 10 февраля, 06:31
Modified 10 февраля, 09:19
Updated 10 февраля, 09:19
«Прогнозируемая водность Иртыша в пределах Тюменской области ожидается выше нормы в районе Тобольска и в устье у Ханты-Мансийска. На левобережных притоках Иртыша-Тобола и Пура прогнозируется водность в пределах нормы, Ишима и Оби — выше нормы», — сообщили специалисты в ходе заседания общественного совета Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.
Что касается Тобола и Туры, то превышения уровней воды на данных реках не ожидается. Напротив, водность будет ниже, чем в предыдущие годы.
Отметим, что еще ранее в МЧС России сообщали о вероятных высоких уровнях воды в реке Ишим вследствие повышенных сбросов воды с казахстанских ГЭС. В начале января на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области был зафиксирован рекордный уровень перелива — 7 сантиметров. Абсолютная отметка уровня воды превысила критическую норму и достигла 138,07 метра,
В настоящее время ситуацию на Сергеевском водохранилище стабилизировали. Перелив через гребень составлял 2 сантиметра, и только с одной стороны гидроузла, а не по всей его длине. Уровень по-прежнему оставался высоким — 138 метров.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский краевед Александр Петрушин высказал мнение о том, что тюменская река Тура может полностью исчезнуть через пять лет. Это произойдет, если в береговой зоне продолжатся работы по активной застройке, а работы по очистке дна водоема и береговой линии проведены не будут.