Зарплата тюменских продавцов выросла на 31%

Posted 10 февраля, 05:04
Published 10 февраля, 05:04
Modified 10 февраля, 07:27
Updated 10 февраля, 07:27
В Тюменской области в сфере ретейла отмечается рекордный рост зарплат. Информацию об этом сообщили аналитики «Зарплаты.ру».
Мощный скачок отмечается у трех представителей: грузчики, продавцы и директоры магазинов, объясняется это тем, что эти специалисты являются самыми востребованными в данной сфере.
В сравнении с февралем 2024 года за год зарплата грузчика увеличилась на +17% и достигает 46,8 тыс. рублей. Зарплата директора магазина составляет 95 тыс. рублей, она поднялась на 8%. У продавцов-консультантов зарплаты выросли более всего, на 31% — до 50 тыс. рублей.
Подобный скачок отмечается также в соседних областях: Курганской, Свердловской и Челябинской. Специалисты это связывают с нехваткой персонала.
«Практически во всех профессиональных отраслях предприятия в условиях дефицита кадров вынуждены бороться за персонал и переманивать сотрудников у конкурентов с помощью зарплат», — отметили аналитики «Нашему городу».
Уточняется, что ретейл традиционно включился в зарплатную гонку позже остальных. Дефицит специалистов заставил компании активно бороться за сотрудников, предлагая более высокие зарплаты. Также работодатели стали активнее привлекать специалистов на неполный день, а соискатели стали откликаться на такие предложения в два раза чаще, чем в 2024 году.
В 2024 году тюменские компании уже увеличили зарплаты на 4%, таким образом средняя предлагаемая зарплата увеличилась до 58.9 тысячи рублей. Одной из самых высоких зарплат стала сфера строительства.