Зарплата тюменских продавцов выросла на 31%

Уточняется, что ретейл традиционно включился в зарплатную гонку позже остальных. Дефицит специалистов заставил компании активно бороться за сотрудников, предлагая более высокие зарплаты. Также работодатели стали активнее привлекать специалистов на неполный день, а соискатели стали откликаться на такие предложения в два раза чаще, чем в 2024 году.