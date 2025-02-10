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Posted 10 февраля, 05:04

Published 10 февраля, 05:04

Modified 10 февраля, 07:27

Updated 10 февраля, 07:27

Зарплата тюменских продавцов выросла на 31%

Зарплата тюменских продавцов выросла на 31%

10 февраля 2025, 05:04
Фото: Изображение Midjourney.
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Зарплата
Тюменским продавцам-консультантам подняли зарплаты до 50 тысяч рублей. Подобный рост зарплат отмечается в Челябинской области, зарплата продавца-консультанта там остановилась на отметке в 49,5 тыс. рублей.

В Тюменской области в сфере ретейла отмечается рекордный рост зарплат. Информацию об этом сообщили аналитики «Зарплаты.ру».

Мощный скачок отмечается у трех представителей: грузчики, продавцы и директоры магазинов, объясняется это тем, что эти специалисты являются самыми востребованными в данной сфере.

В сравнении с февралем 2024 года за год зарплата грузчика увеличилась на +17% и достигает 46,8 тыс. рублей. Зарплата директора магазина составляет 95 тыс. рублей, она поднялась на 8%. У продавцов-консультантов зарплаты выросли более всего, на 31% — до 50 тыс. рублей.

Подобный скачок отмечается также в соседних областях: Курганской, Свердловской и Челябинской. Специалисты это связывают с нехваткой персонала.

«Практически во всех профессиональных отраслях предприятия в условиях дефицита кадров вынуждены бороться за персонал и переманивать сотрудников у конкурентов с помощью зарплат», — отметили аналитики «Нашему городу».

Уточняется, что ретейл традиционно включился в зарплатную гонку позже остальных. Дефицит специалистов заставил компании активно бороться за сотрудников, предлагая более высокие зарплаты. Также работодатели стали активнее привлекать специалистов на неполный день, а соискатели стали откликаться на такие предложения в два раза чаще, чем в 2024 году.

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В 2024 году тюменские компании уже увеличили зарплаты на 4%, таким образом средняя предлагаемая зарплата увеличилась до 58.9 тысячи рублей. Одной из самых высоких зарплат стала сфера строительства.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Зарплата#Дефицит кадров#Ретейл
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