Заммэра Москвы рассказал о появлении в 2024 году 5 ФОКов благодаря девелоперам

По заявлению министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в последние месяцы 2024 года был сдан новый ФОК, занявший территорию в более чем 5 000ч квадратных метров в Южном Бутове. Постройка высотой в три этажа заняла участок в 5,1 тысячи квадратных метров. На объекте будут функционировать 25-метровый взрослый и 8-метровый детский бассейны, тренажерный зал, зал для кроссфит-тренировок, два помещения для групповых занятий.