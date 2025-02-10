Заммэра Москвы рассказал о появлении в 2024 году 5 ФОКов благодаря девелоперам

Posted 10 февраля, 17:13
Published 10 февраля, 17:13
Modified 10 февраля, 17:15
Updated 10 февраля, 17:15
По его словам, за прошедшие 12 месяцев физкультурно-оздоровительные комплексы были построены в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине, Южном Бутове. Как сообщает www.mos.ru, в общей сложности построили объекты на свыше чем 46 000 квадратных метров. В числе наиболее масштабных объектов стоит выделить ФОК с двумя взрослыми и двумя детскими бассейнами в Западном Дегунине, занявший площадь в 14 000 квадратных метров.
Девелоперы активно подключаются к модернизации спортивной инфраструктуры по всей столице. Возведение современных физкультурно-оздоровительных комплексов помогает москвичам найти новые, полезные для здоровья занятия и приобщиться к активному образу жизни.
По заявлению министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в последние месяцы 2024 года был сдан новый ФОК, занявший территорию в более чем 5 000ч квадратных метров в Южном Бутове. Постройка высотой в три этажа заняла участок в 5,1 тысячи квадратных метров. На объекте будут функционировать 25-метровый взрослый и 8-метровый детский бассейны, тренажерный зал, зал для кроссфит-тренировок, два помещения для групповых занятий.
Все строящиеся в Москве объекты спортивной инфраструктуры находятся на личном контроле мэра города Сергея Собянина.
В Комитете государственного строительного надзора города Москвы подчеркнули, что год от года спорт становится популярнее среди горожан на фоне возведения новых объектов среди жилой застройки. Благодаря привлечению инвесторов в городе развивается спортивная инфраструктура, реализуются новые проекты по строительству жилья и деловых центров.
Ранее Сергей Собянин дал свой комментарий о постройке в городе 327 новых объектов с 2011 года, из которых 168 — возвели с привлечением капитала инвесторов.