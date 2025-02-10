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Posted 10 февраля, 12:13

Published 10 февраля, 12:13

Modified 10 февраля, 17:06

Updated 10 февраля, 17:06

Заболеваемость ОРВИ среди тюменцев выросла на 14,9%

Заболеваемость ОРВИ среди тюменцев выросла на 14,9%

10 февраля 2025, 12:13
Фото: 1MI.
Жители области стали чаще болеть гриппом и ОРВИ. Всего за неделю количество заразившихся выросло на 14,9%. До масштабов эпидемии пока не дошло.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ни среди взрослых, ни среди детей порог эпидемии не пройден.

«С 3 по 9 февраля продолжается сезонное увеличение заболеваемости без превышения эпидемических порогов во всех возрастных группах. Прирост заболеваемости ОРВИ к предыдущей неделе составил 14,9%», — пояснили в областном управлении ведомства.

Пока чаще всего причиной плохого самочувствия тюменцев был не вирус гриппа, а другие возбудители. Но частота заражения гриппом растет.

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Заболевшим посоветовали не выходить из дома, чтобы не рисковать здоровьем других людей. Но нужно обязательно показаться врачу и не заниматься самолечением! Специалисты также рекомендовали больше пить, кушать фрукты и овощи, больше лежать и отдыхать, чтобы организм мог все силы направить на борьбу с вирусом.

Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Напомним, более трех тысяч школьников в Тюменской области отправили на дистант на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. На дистанционное обучение перевели 103 класса в школах.

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#Марина Коржина#Общество#Тюменская область#Здоровье#Грипп#ОРВИ
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