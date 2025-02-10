Заболеваемость ОРВИ среди тюменцев выросла на 14,9%

Заболевшим посоветовали не выходить из дома, чтобы не рисковать здоровьем других людей. Но нужно обязательно показаться врачу и не заниматься самолечением! Специалисты также рекомендовали больше пить, кушать фрукты и овощи, больше лежать и отдыхать, чтобы организм мог все силы направить на борьбу с вирусом.