Заболеваемость ОРВИ среди тюменцев выросла на 14,9%

Posted 10 февраля, 12:13
Published 10 февраля, 12:13
Modified 10 февраля, 17:06
Updated 10 февраля, 17:06
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ни среди взрослых, ни среди детей порог эпидемии не пройден.
«С 3 по 9 февраля продолжается сезонное увеличение заболеваемости без превышения эпидемических порогов во всех возрастных группах. Прирост заболеваемости ОРВИ к предыдущей неделе составил 14,9%», — пояснили в областном управлении ведомства.
Пока чаще всего причиной плохого самочувствия тюменцев был не вирус гриппа, а другие возбудители. Но частота заражения гриппом растет.
Заболевшим посоветовали не выходить из дома, чтобы не рисковать здоровьем других людей. Но нужно обязательно показаться врачу и не заниматься самолечением! Специалисты также рекомендовали больше пить, кушать фрукты и овощи, больше лежать и отдыхать, чтобы организм мог все силы направить на борьбу с вирусом.
Напомним, более трех тысяч школьников в Тюменской области отправили на дистант на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. На дистанционное обучение перевели 103 класса в школах.