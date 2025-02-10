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Posted 10 февраля, 01:51

Published 10 февраля, 01:51

Modified 10 февраля, 01:53

Updated 10 февраля, 01:53

В Тюменской области за рулем мотоблока погиб пенсионер

В Тюменской области за рулем мотоблока погиб пенсионер

10 февраля 2025, 01:51
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
72-летнему жителю Ишимского района за рулем мотоблока стало плохо, вместе с ним находился его знакомый, который не пострадал.
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трагедия произошла днем 9 февраля в селе Прокуткино Ишимского района. Подробности передает пресс-служба регионального ГИБДД.

Ведомство передает, что во время движения, 72-летнему водителю стало плохо из-за чего мотоблок с самоходной телегой съехал в кювет.

Со слов заместителя начальника отдела Госавтоинспекции «Ишимский» Андрея Андреева, вместе с водителем в мотоблоке находился 62-летний пассажир, который не пострадал.

Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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На федеральных автодорогах Тюменской области проходят акции дорожной безопасности. Инспекторы ГИБДД напоминают жителям региона, что выезд на трассу надо допускать только при хорошем самочувствии. Нельзя допускать выезд на встречную полосу, нарушать правила обгона и не совершать опасные маневры.
В конце января на трассе Тюмень — Нижняя Тавда под Тюменью была насмерть сбита 48-летняя женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте.

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#Ксения Мальчева#Происшествия#Транспорт#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП
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