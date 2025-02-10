В Тюменской области за рулем мотоблока погиб пенсионер

На федеральных автодорогах Тюменской области проходят акции дорожной безопасности. Инспекторы ГИБДД напоминают жителям региона, что выезд на трассу надо допускать только при хорошем самочувствии. Нельзя допускать выезд на встречную полосу, нарушать правила обгона и не совершать опасные маневры.

В конце января на трассе Тюмень — Нижняя Тавда под Тюменью была насмерть сбита 48-летняя женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте.