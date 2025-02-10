В Тюменской области за рулем мотоблока погиб пенсионер

Posted 10 февраля, 01:51
Published 10 февраля, 01:51
Modified 10 февраля, 01:53
Updated 10 февраля, 01:53
Трагедия произошла днем 9 февраля в селе Прокуткино Ишимского района. Подробности передает пресс-служба регионального ГИБДД.
Ведомство передает, что во время движения, 72-летнему водителю стало плохо из-за чего мотоблок с самоходной телегой съехал в кювет.
Со слов заместителя начальника отдела Госавтоинспекции «Ишимский» Андрея Андреева, вместе с водителем в мотоблоке находился 62-летний пассажир, который не пострадал.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
На федеральных автодорогах Тюменской области проходят акции дорожной безопасности. Инспекторы ГИБДД напоминают жителям региона, что выезд на трассу надо допускать только при хорошем самочувствии. Нельзя допускать выезд на встречную полосу, нарушать правила обгона и не совершать опасные маневры.
В конце января на трассе Тюмень — Нижняя Тавда под Тюменью была насмерть сбита 48-летняя женщина, которая переходила дорогу в неположенном месте.