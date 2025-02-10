В Тюменской области стали чаще убивать и грабить

Posted 10 февраля, 15:09
Published 10 февраля, 15:09
Modified 10 февраля, 15:11
Updated 10 февраля, 15:11
По итогам 2024 года в регионе зафиксировали 20 127 преступлений — на 6% больше, чем годом ранее. Тяжких преступлений совершено 7050 единиц, рост за год составил 5%. Это побои со смертельным исходом, грабежи, угоны, вымогательства. Раскрываются только 15% из них, это ниже, чем в среднем по стране, рассказал начальник УМВД России по Тюмени Дмитрий Ерошов на встрече с депутатами Тюменской городской Думы.
С начала 2025 года совершено три разбойных нападения, хотя несколько лет до этого число таких деяний снижалось. Чаще всего грабят магазины «у дома» федеральных торговых сетей.
Чаще других регистрируют правонарушения с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.
«Наш Город» сообщал, что в 2024 году 44,4% от всего числа преступных деяний совершены с использованием технологий. Ущерб от действий кибермошенников превысил 1,4 млрд рублей.