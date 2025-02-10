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Posted 10 февраля, 15:09

Published 10 февраля, 15:09

Modified 10 февраля, 15:11

Updated 10 февраля, 15:11

В Тюменской области стали чаще убивать и грабить

В Тюменской области стали чаще убивать и грабить

10 февраля 2025, 15:09
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
Число тяжких преступлений в Тюменской области за год превысило 20 тысяч. Чаще всего грабители обносят магазины формата «у дома». А крадут — с помощью телефона и компьютера.

По итогам 2024 года в регионе зафиксировали 20 127 преступлений — на 6% больше, чем годом ранее. Тяжких преступлений совершено 7050 единиц, рост за год составил 5%. Это побои со смертельным исходом, грабежи, угоны, вымогательства. Раскрываются только 15% из них, это ниже, чем в среднем по стране, рассказал начальник УМВД России по Тюмени Дмитрий Ерошов на встрече с депутатами Тюменской городской Думы.

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С начала 2025 года совершено три разбойных нападения, хотя несколько лет до этого число таких деяний снижалось. Чаще всего грабят магазины «у дома» федеральных торговых сетей.

Чаще других регистрируют правонарушения с использованием информационных и телекоммуникационных технологий.

«Наш Город» сообщал, что в 2024 году 44,4% от всего числа преступных деяний совершены с использованием технологий. Ущерб от действий кибермошенников превысил 1,4 млрд рублей.

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