В Тюменской области стали чаще убивать и грабить

По итогам 2024 года в регионе зафиксировали 20 127 преступлений — на 6% больше, чем годом ранее. Тяжких преступлений совершено 7050 единиц, рост за год составил 5%. Это побои со смертельным исходом, грабежи, угоны, вымогательства. Раскрываются только 15% из них, это ниже, чем в среднем по стране, рассказал начальник УМВД России по Тюмени Дмитрий Ерошов на встрече с депутатами Тюменской городской Думы.